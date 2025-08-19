ETV Bharat / state

சிறுவனை பாலியல் வன்புணர்வு செய்த இளைஞர் - 31 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் அதிரடி - THENI POCSO CASE

31 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை குற்றவாளி முழுமையாக அனுபவிக்க வேண்டும் என நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

போக்சோ வழக்கில் சிறை தண்டனை பெற்ற முகிலன்
போக்சோ வழக்கில் சிறை தண்டனை பெற்ற முகிலன் (Etv Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2025 at 10:12 AM IST

தேனி: சிறுவனை பாலியல் வன்புணர்வு செய்த இளைஞருக்கு 31 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தேனி போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது. மேலும், சிறுவனின் எதிர்காலத்திற்காக அரசு ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முகிலன் (வயது 28). இவர் அங்குள்ள தனியார் பள்ளி ஒன்றில் விடுதி காப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். இவர் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் 13 வயது சிறுவன் ஒருவனை பாலியல் வன்புணர்வில் ஈடுபடுத்தி துன்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இதுபற்றி வெளியே சொல்லக்கூடாது என்று மிரட்டியதோடு, மறுநாளும் சிறுவனை பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்கியுள்ளார்.

இதுபற்றி சிறுவனின் பெற்றோருக்கு தெரியவந்தததும், முகிலன்மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், முகிலனை கைது செய்தனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணையானது, தேனி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், நேற்று (ஆக.18) இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிவடைந்து, முகிலன் குற்றவாளி என நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார். மேலும், போக்சோ சட்டப்பிரிவு 6-இன் கீழ் 25 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும், ரூ.10000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

மேலும், இந்திய தண்டனைச் சட்டம் 506 பிரிவின் கீழ் ஒரு வருட கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனை உட்பட மொத்தம் 31 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்ததோடு, தண்டனையை முழுமையாக அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி கணேசன் உத்தரவிட்டார்.

அபராத தொகையை கட்ட தவறினால் மேலும் 2 வருடம் மெய்க்காவல் சிறை தண்டனையும், 5 ஆண்டு கடுங்காவல் சிறை தண்டனையும், 5000 ரூபாய் அபராதமும் செலுத்த வேண்டும் எனவும் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், சிறுவனின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலத்துக்காக தமிழக அரசு 3 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SEXUAL ASSAULT CASEசிறுவன் பாலியன் வன்புணர்வுதேனி போக்சோ வழக்குYOUNG BOY SEXUAL ASSAULTTHENI POCSO CASE

