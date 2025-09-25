ETV Bharat / state

மதுபோதையில் நண்பனை கொலை செய்த வழக்கில் இளைஞருக்கு ஆயுள் தண்டனை!

வெவ்வேறு கொலை வழக்கில் இரண்டு இளைஞர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தேனி மாவட்ட நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது.

தேனி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றங்கள் - கோப்புப்படம்
தேனி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றங்கள் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: தூங்கிக் கொண்டிருந்த இளைஞரை கல்லால் அடித்து கொலை செய்த வழக்கில் தேனியை சேர்ந்த சதீஷ்குமார் என்ற நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தேனி மாவட்ட நீதிமன்றம் அதிரடியாக தீர்ப்பளித்துள்ளது.

தேனி மாவட்டம் வருசநாடு அருகே கீழ பூசலத்து கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார் (35). கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இவர் அதே ஊரைச் சேர்ந்த லட்சுமணன் என்ற இளைஞர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது அவரை கல்லால் அடித்து கொலை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கின் விசாரணையானது கடந்த ஓராண்டாக தேனி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

கல்லைப்போட்டு கொலை

அனைத்து தரப்பு வாதங்கள் மற்றும் சாட்சியங்களை விசாரித்த நீதிபதி இன்று தீர்ப்பு வழங்குவதாக உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி இன்று வழக்கானது தீர்ப்புக்காக முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி சொர்ணம் ஜே. நடராஜன் அமர்வுக்கு முன் வந்தது.

அப்போது தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, "சதீஷ்குமார், லட்சுமணன் என்ற இளைஞரை கொலை செய்தது ஆதரங்களின் அடிப்படையில் நிரூப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி சதீஷ்குமார் குற்றவாளியாக தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும், அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது" என்று உத்தரவிட்டார்.

இதேபோல், மற்றொரு கொலை வழக்கிலும் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபருக்கு நீதிபதி ஆயுள் தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்தார். அந்த வழக்கு விவரம் பின் வருமாறு:

மதுபோதையில் நண்பன் கொலை

ராஜதானி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி மஞ்ச நாயக்கன்பட்டி. அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் பாபு. இவரது நண்பர் ராஜேஷ். பாபுவும், ராஜேஷும் இரவு நேரங்களில் ஒன்றாக சேர்ந்து மது அருந்துவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் இருவரும் மதுஅருந்திக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் எழுந்த நிலையில் அது கைகலப்பாக மாறியுள்ளது. அதில் பாபு தனது நண்பர் ராஜேஷை தாக்கியதில் அவர் உயிரிழந்தார்.

இதையும் படிங்க: அரசியல்வாதிகளில் அண்ணாமலை தனி ரகம்: எடப்பாடி அருகே ரசிகர் மன்றம்; களைகட்டும் அரசியல் களம்!

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில் தேனி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணையானது நடைபெற்றது வந்தது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கானது தீர்ப்புக்காக தேனி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி சொர்ணம் ஜே.நடராஜன் முன் அமர்வுக்கு வந்தது.

அப்போது அனைத்து தரப்பு வாதங்கள், சாட்சியங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் பாபு, ராஜேஷை கொலை செய்துள்ளது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன்படி இந்த வழக்கில் பாபு குற்றவாளி என தீர்மானிக்கப்பட்டு, அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை மற்றும் ரூ.5,000 அபராதம் விதித்தும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

இரண்டு வெவ்வேறு கொலை வழக்குகளில் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நிவையில், தண்டனைக்கு ஆளான வி நபர்களை போலீசார் பலத்த பாதுகாப்புடன் சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

THENI DISTRICT COURTTHENI MURDER CASELIFE SENTENCE JUDGEMENTதேனி மாவட்ட நீதிமன்றம்MURDER CASE JUDGEMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.