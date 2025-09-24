ETV Bharat / state

புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை...விபரீத முடிவு எடுத்த சிறுமி! வேதனையுடன் கோரிக்கை வைக்கும் தாய்!

என்னையும் எனது மகளையும் விசாரணை என்ற பேரில் அடிக்கடி காவல் நிலையம் அழைக்கின்றனர் என போலீசார் மீது பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாயார் தெரிவித்தார்.

தேனி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்
தேனி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 24, 2025 at 3:40 PM IST

தேனி: பாலியல் தொல்லை அளித்த நபர் மீது புகார் அளித்து 3 மாதங்களாகியும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் சிறுமி விபரீத முடிவு எடுக்க முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தேனி அருகே உள்ள ஊஞ்சாம்பட்டியை பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதி, பள்ளியில் படித்து வரும் இரண்டு மகள்களுடன் வசித்து வருகின்றனர். கணவர் வெளியூரில் பணி புரிந்து வரும் நிலையில் அந்த பெண் சொந்த ஊரில் மகள்களுடன் உள்ளார். அவர்களது நிறுவனத்தில் ரமேஷ் என்பவர் பணிபுரிந்து வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த மே மாதம் 11 ஆம் தேதி, தனியாக இருந்த 15 வயது சிறுமிக்கு ரமேஷ் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமி தனது தாயிடம் நடந்ததை கூறியுள்ளார். தொடர்ந்து சிறுமியின் தாயார் சிசிடிவி காட்சி ஆதாரங்களுடன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் கடந்த ஜூன் மாதம் நான்காம் தேதி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ரமேஷ் மீது போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில் வழக்குப்பதிவு செய்து மூன்று மாதங்களான நிலையிலும் போலீசார் தரப்பில் எந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவும், அதனால் மன உளைச்சல் அடைந்த தனது மகள் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக அந்த சிறுமியின் தாயார் குற்றம்சாட்டினார்.

இது குறித்து பேசிய சிறுமியின் தாயார், “எனது குழந்தைக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த ரமேஷ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இன்று வரை போலீசார், ரமேஷிடம் விசாரணை நடத்தவோ அல்லது கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவோ இல்லை.

ஆனால், என்னையும் எனது மகளையும் விசாரணை என்ற பேரில் அடிக்கடி காவல் நிலையம் அழைக்கின்றனர். மேலும் சிலர் தொலைபேசி வாயிலாக எங்களை தொடர்பு கொண்டு ரமேஷ் மீது போட்டுள்ள வழக்கை வாபஸ் பெறும் படி கொலை மிரட்டல் விடுகின்றனர். இதனால் எனது மகள் மன உளைச்சலில் தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். தற்போது தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: முகம் வீங்கி உயிரிழந்த பள்ளி மாணவர் - கேக் சாப்பிட்டது தான் காரணமா? போலீசார் தீவிர விசாரணை

காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் தமிழக அரசு உடனடியாக இந்த வழக்கில் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தேனி மகளிர் காவல் நிலையங்களில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை” என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

