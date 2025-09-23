திமுக நிர்வாகிக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை - தேனி நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!
அரசு மருத்துவமனை மருத்துவரர்களை அவதுறாக பேசிய வழக்கில், திமுக நகர துணைச் செயலாளருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தேனி மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
Published : September 23, 2025 at 12:29 PM IST
தேனி: அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்களை அவதூறாக பேசி பணி செய்யவிடாமல் தடுத்த, திமுக நகர துணைச் செயலாளர் சேதுராமனுக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தேனி மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகர திமுக துணைச் செயலாளராக இருந்து வருபவர் சேதுராமன். இவர் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு தனது மனைவியை பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து சென்றுள்ளார். அப்போது, அங்கிருந்த மருத்துவர்கள் வேறு ஒரு சிகிச்சையில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், சேதுராமன் தனது மனைவிக்கு முதலில் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் எனக்கூறி மருத்துவர்களை அவதூறாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: ''விஜய்க்கு சுதந்திரம் கொடுங்கள்'' - தமிழ்நாடு அரசுக்கு செல்வப்பெருந்தகை தடாலடி கோரிக்கை!
தொடர்ந்து, அவர்களை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததாகவும் தெரிகிறது. இதுகுறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில், தென்கரை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகாரின் அடிப்படையில், தென்கரை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனர். இந்த வழக்கின் விசாரணை தேனி மாவட்ட உதவி அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று (செப்.23) தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. இதில், பெரியகுளம் நகர திமுக துணைச் செயலாளர் சேதுராமன் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்களை ஆபாசமாக பேசியதும், பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததும் உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ், சேதுராமனுக்கு ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி சந்திரசேகர் அதிரடி தீர்ப்பளித்தார்.