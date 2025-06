ETV Bharat / state

உடல் உறுப்பு தானம்: இறந்தும் பலருக்கு உயிர் கொடுத்த பெண் கூலித் தொழிலாளி! - THENI WOMEN NIRUVI ORGAN DONATION

கோப்புப் படம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : June 4, 2025 at 8:04 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 9:08 AM IST 1 Min Read

தேனி: தலையில் ரத்தக் குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு மூளை சாவடைந்த கூலித் தொழிலாளி பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டு, பலருக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்துள்ளது. அவரின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன்வந்த குடும்பத்தினரை, மருத்துவர்களும், பொதுமக்களும் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர். தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள ஆத்தங்கரைப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் முருகன் - நிருவி தம்பதி. இவர்களுக்கு திருமணமாகி 13 ஆண்டுகளாகிறது. இவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை. இருவரும் கூலி வேலை பார்த்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில் நிருவியின் தாய் காளியம்மாள் கடந்த ஆண்டு இறந்துள்ளார். இதனால் பெரும் சோகத்தில் இருந்து வந்த நிருவிக்கு உயர் ரத்த அழுத்த நோய் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அவர் கடந்த ஒரு ஆண்டுகளாக கடமலைக்குண்டு கிராமத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சையும் பெற்று வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 1) நிருவி கடும் தலைவலியால் துடித்துள்ளார். உடல் உறுப்பு தானம் செய்த நிருவி (ETV Bharat Tamil Nadu) உடனே கணவனிடன் தனக்கு ‘பயங்கரமாக தலை வலிக்கிறது’ என்று கூறிய நிருவி, அப்படியே மயக்கமடைந்து கீழே விழுந்துள்ளார். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த முருகன் உடனடியாக நிருவியை அவசர ஊர்தி மூலம் தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளார்.

Last Updated : June 4, 2025 at 9:08 AM IST