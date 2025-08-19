BY - எஸ். ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: ''நீட் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்றும் பின்வாங்கினேன்.. காரணம், வறுமையை தவிர வேறென்ன?. தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் ஃபீஸ் கட்டி சேரும் அளவிற்கு வசதியில்லை. அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் சீட் கிடைக்க தொடர்ந்து மூன்று முறை நீட் எழுதினேன். ஒவ்வொரு முறையும் மதிப்பெண்கள் கூடின. இருப்பினும், அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கவில்லை. டாக்டராகும் கனவையே விட்டேன். தேர்வு எழுதிய அனுபவத்தையே மறக்க நினைக்கிறேன்'' என்கிறார் கிரெடிட் கார்டு விற்பனையாளராக இருந்து தரவு விஞ்ஞானியாக (Data scientist) உயர்ந்துள்ள சஞ்சய் பாபு.
சென்னை ராயப்பேட்டையை சேர்ந்த பாபு, ஹேமமாலினி தம்பதிக்கு இரண்டு பிள்ளைகள். மூத்த மகள் பிரீத்தா. இளைய மகன் சஞ்சய் பாபு. சென்னையில் எப்போதும் பரபரப்பாக இருக்கும் ஐஸ் அவுஸ் பகுதியில் வாடகை வீட்டில் இவர்கள் வசித்து வந்தனர். குடும்பத்தை நடத்தவும், குழந்தைகளை காப்பாற்றவும் பாபு தினமும் நடைபாதையில் சிறு வியாபாரம் செய்து வந்தார்.
அதில் கிடைத்த வருமானத்தில் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கே திண்டாட்டமாக இருந்தது. இதனால் பாபுவுக்கு உதவியாக மனைவி ஹேமமாலினியும் அருகில் உள்ளவர்களுக்கு துணி தைத்துக் கொடுத்து சிறிது வருமானம் ஈட்டி வந்தார். வாழ்க்கையை நடத்துவதுடன், குழந்தைகளுக்கு சிறந்த கல்வியை அளிக்க வேண்டும் என்பதில் பாபு, ஹேமமாலினி தம்பதி உறுதியாக இருந்துள்ளனர். அதன்படி, மூத்த மகளை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள என்கேடி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்க வைத்துள்ளனர். மகன் சஞ்சய் பாபுவை அதே பகுதியில் உள்ள இந்து மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்க வைத்துள்ளனர்.
பள்ளி படிப்பிற்கு பிறகு சஞ்சய் பாபுவின் வாழ்க்கையில் உண்டான தடை கற்களை எப்படி அவர் படிக்கற்களாக மாற்றினார்? என்பதை அறிந்துகொள்ள ஈடிவி பாரத் முயன்றது. அதற்காக சென்னை ஐஐடியில் இருந்து சஞ்சய் பாபுவின் தொடர்பு எண்ணை பெற்றோம். அவரை தொடர்பு கொண்ட போது, பூனேவில் பணியில் உள்ளதாகவும், தனது வாழ்க்கை மாற காரணமாக இருந்த கல்வி கற்ற முறையையும் எடுத்துக் கூறினார்.
அப்போது பேசிய சஞ்சய், '' கடந்த 2020 இல் 12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை எழுதி தேர்ச்சி பெற்றேன். தனது தந்தை மிகவும் குறைந்த ஊதியத்தில் பணி செய்து குடும்பத்தை காப்பாற்றி வந்தார். 12ம் வகுப்பு படிக்கும் போதே எல்லோருக்கும் வருவது போல எனக்கும் டாக்டராக வேண்டும் என்ற ஆசை வந்தது. அதற்கு நீட் தேர்வினை எழுதி மருத்துவப் படிப்பிற்கான கனவை நினைவாக்கும் முயற்சியை துவங்கினேன்.
நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றும் கூட அதிக மதிப்பெண்ணுடன் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் சேரவே எண்ணின்னேன். சற்றும் பின்வாங்காமல் 3 முறை நீட் எழுதி அனைத்திலும் தகுதிப் பெற்றேன். ஆனால் எனது கனவை நிறைவேற்ற பணம் தடையாக இருந்து அதனை பறித்தது.
2020 இல் நீட் எழுதி முதல் முயற்சியில் 330 மதிப்பெண்ணும், 2021ல் இரண்டாவது முயற்சியில் 390 மதிப்பெண்ணும் பெற்றேன். குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக டிசம்பர் 2021-ல் கிரெடிட் கார்டு விற்பனைப் பணியில் சேர்ந்தேன். அந்த வேலையை செய்யும் போது 2022 இல் மூன்றாவது முயற்சியாக நீட் எழுதினேன். இந்த முறை 440 மதிப்பெண் பெற்றும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் படிக்க இடம் கிடைக்கவில்லை. பணம் மட்டும் இருந்திருந்தால் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்து படித்திருக்க முடியும். ஆனால், எனது குடும்ப வறுமை காரணமாக டாக்டராக முடியவில்லை. நீட் தேர்வு எழுதிய அனுபவத்தையே தற்போது மறக்க நினைக்கிறேன்.
கிரெடிட் கார்டு வேலைக்கு செல்லும் போது வீட்டிற்கு வர இரவு 10 மணி ஆகும். அதன் பின்னர் இரவு 11 மணிக்கு படிக்க ஆரம்பிப்பேன். சென்னை ஐஐடி-யின் பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸ் நுழைவுத் தேர்வினை எழுதி தகுதிப்பெற்றேன். 2022 அக்டோபர் மாதம் தரவு அறிவியலில் (Data Science) பட்டப்படிப்பில் சேர்ந்தேன். அப்போது பைத்தான், ஜாவா, மெஷின் லேர்னிங், டிஎஸ்ஏ உள்ளிட்ட பல படிப்புகளை கற்றுக்கொண்டேன். மேலும், படிக்கும் போது நண்பர்களும் உதவிப் புரிந்தனர்.
சென்னை ஐஐடியில் நடைபெற்ற ஹேக்கத்தான் போட்டியில் பங்கேற்றேன். படிக்கும் போதே கணக்கு பாடத்தை நன்றாக புரிந்து படித்து, பயிற்சி செய்தேன். தொடர்ந்து படித்து தற்பொழுது பூனேவில் உள்ள சின்ஜெண்டா இந்தியா நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். சுவிட்சர்லாந்தை தலைமையிடமாகக் கொண்ட உலகளாவிய விவசாய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் அது. வாழ்க்கையில் மாற்றம் பெற்று மகிழ்ச்சியாக உள்ளது'' என கல்வியால் வறுமையை விரட்டிய மாணவர் சஞ்சய் பாபு பெருமையோடு கூறினார்.