சென்னை: ஒய்.எம்.சி.ஏ மைதானத்தில் செம்பொழில் அமைப்பு சார்பில் கிராமத் திருவிழா இன்று துவங்கியுள்ளது. நாளை நுழைவுக் கட்டணமாக 50 ரூபாயும், 23 மற்றும் 24 ஆம் தேதிகளில் 150 ரூபாயும் வசூலிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ மைதானத்தில் செம்பொழில் அமைப்பு சார்பில் கிராமத் திருவிழா நடைபெறுகிறது. நகரத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர்களுக்கு கிராம திருவிழா மற்றும் பாரம்பரிய அனுபவத்தை வழங்குவது இந்த கிராம திருவிழாவின் நோக்கமாகும். இந்த கிராமத் திருவிழாவை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி இன்று தொடங்கி வைத்து அங்குள்ள அரங்குகளை பார்வையிட்டார்.
இந்த திருவிழா வரும் 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதில் பாரம்பரிய உணவு வகைகள், தானிய வகைகள், விவசாயம் சார்ந்த புத்தகங்கள், மரங்களால் ஆன கைவினைப் பொருட்கள், மாட்டு வண்டி, குதிரை வண்டி, பானை அடித்தல், இளவட்டக்கல் உள்ளிட்டவை வைக்கப்பட்டு கிராமத்தை கண் முன் காட்சிப்படுத்தும் விதமாக 120-க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிகழ்விற்கு இன்று நுழைவுக் கட்டணமாக ரூ.50 வசூலிக்கப்பட்டது. அதே போல் நாளையும் நுழைவுக் கட்டணமாக 50 ரூபாயும், 23 மற்றும் 24 ஆம் தேதிகளில் 150 ரூபாயும் வசூலிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 9 மணி வரை திருவிழா நடைபெறும்.
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, ''நகரத்தில் இருக்கும் நாம், விடுமுறை நாட்களில் கிராமத்தில் இளைப்பாறுவோம். இயந்திரத்தனமான வாழ்க்கையில் பழைய பாரம்பரிய விஷயங்களை நாம் மறந்து கொண்டிருக்கிறோம். சிக்னலில் கூட நிற்க நேரமில்லாமல் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே இன்றைய தலைமுறை இளைப்பாறும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது'' என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், ''நாம் யார் என்பதை நம்முடைய முதலமைச்சர் கீழடி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆய்வுகள் மூலம் நம் பெருமையை நிலைநாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். அதுபோல நாம் (தமிழர்கள்) யார்? என்பதை மீண்டும் நினைவுபடுத்தும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது'' என்று கூறினார். இன்று துவங்கிய தொடக்க நிகழ்ச்சியில் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.