ETV Bharat / state

நாட்டையே உலுக்கிய பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு... கடந்து வந்த பாதை! - THE TIMELINE OF POLLACHI CASE

பிரதிநிதித்துவப்படம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 13, 2025 at 12:32 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 1:03 PM IST 3 Min Read

சென்னை: தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்லாமல் நாட்டையே உலுக்கி எடுத்த பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கின் தீர்ப்பு வெளியான நிலையில், இந்த வழக்கு கடந்து வந்த பாதையை தற்போது பார்க்கலாம்.... 2019 பிப்ரவரி 12: கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் பாலியல் வன்கொடுமை கும்பலால் பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண் ஒருவர், தனது சகோதரரிடம் சம்பவத்தைக் கூறி அழுதுள்ளார். இளம் பெண்ணின் சகோதரரும், மேலும் சிலரும் சேர்ந்து இளம் பெண்ணால் சுட்டிக் காட்டப்பட்ட இளைஞர்களை கண்டிக்கச் சென்றுள்ளனர். அப்போது, அந்த இளைஞர்கள் வைத்திருந்த மொபைல்போன்களில் ஏராளமான இளம்பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, அடித்துத் துன்புறுத்தப்படும் காட்சிகள் இருந்தன. இது குறித்து அந்த இளம் பெண்ணின் சகோதரர், பொள்ளாச்சி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். 2019 பிப்ரவரி 24: புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்தனர். அதில் திருநாவுக்கரசு, சபரிராஜன் என்ற ரிஷ்வந்த், சதீஷ், வசந்தகுமார் ஆகியோர் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. இதனையடுத்து அவர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மணிவண்ணன் என்பவர் நீதிமன்றத்தில் சரண் அடைந்தார். 2019 மார்ச் 12: பொள்ளாச்சி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. ஆனால், கல்லூரி மாணவிகள், இளம் பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளான வழக்கில், அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகளின் வாரிசுகளும் ஈடுபட்டிருப்பதாக புகார் எழுந்தது. எனவே, இந்த வழக்கை 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 12ஆம் தேதி வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி தமிழ்நாடு அரசு பரிந்துரை செய்தது. பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் முதலில் கைது செய்யப்பட்ட நால்வர் (ETV Bharat Tamil Nadu) 2019 ஏப்ரல் 28: இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக சிபிஐ இரண்டு முதல் தகவல் அறிக்கைகளைப் பதிவு செய்தது. 2019 மே 14 : திருநாவுக்கரசுவின் பண்ணை வீட்டில் சிபிஐ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர். 2019 மே 21: பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் கோவை ஒருங்கிணைந்த கோர்ட்டு வளாகத்தில் தனியாக அறை ஒதுக்கி இந்த வழக்கின் மீதான விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. 2019 நவம்பர் 1: இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சபரிராஜன், திருநாவுக்கரசு, சதீஷ், வசந்தகுமார் ஆகிய 4 பேர் மீது கோவை மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவுப்படி குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது.

2021 ஜனவரி 5: பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் அளித்த வாக்குமூலத்தின் மூலம் ஹேரேன்பால், பாபு, அதிமுகவைச் சேர்ந்த அருளானந்தம் ஆகிய 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். 2021 ஜனவரி 6 : அதிமுகவின் பொள்ளாச்சி நகர மாணவரணிச் செயலாளர் அருளானந்தத்தை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். கோவை நீதிமன்ற வளாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu) 2021 ஜனவரி 27: மேலும் ஒரு பெண் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கோவை மகளிர் நீதிமன்றத்தில் வாக்குமூலம் கொடுத்தார். 2021 ஆகஸ்ட் 11: பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கு விசாரணையை 6 மாதங்களில் முடிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 2021 ஆகஸ்ட் 13: இந்த வழக்கில் பொள்ளாச்சி கிட்டசூரம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அருண் குமார் என்பவரைக் கைது செய்த சிபிஐ அதிகாரிகள் அவரை கோயம்புத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். 2021 செப்டம்பர் 21: குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களிடம் குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கப்பட்டது. 2021 நவம்பர் 12: வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 9 பேருக்கும் எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. 2023 பிப்ரவரி 24: மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி நந்தினிதேவி முன்னிலையில் சாட்சி விசாரணை தொடங்கியது. அறைக் கதவுகள் மூடப்பட்டு ஆன்லைன் வாயிலாக சாட்சியம் பெறப்பட்டது. சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த குற்றம்சாட்டப்பட்ட 9 பேரும் காணொளி வாயிலாக ஆஜர்படுத்தப்பட்டு வந்தனர். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் (ETV Bharat Tamil Nadu) 2025 ஏப்ரல் 28: அரசு சார்பில் 48 சாட்சியங்கள், 200-க்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் விசாரணை நடைபெற்றது. பாதிக்கப்பட்ட 8 பெண்கள், கைது செய்யப்பட்ட 9 பேர்களுக்கு எதிராக சாட்சி அளித்துள்ளனர். வழக்கு விசாரணை கடந்த மாதம் 28ஆம் தேதி நிறைவு பெற்று விட்ட நிலையில் மே 13 ஆம் தேதி வழக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என நீதிபதி அறிவித்தார். 2025 மே 13: பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 9 பேர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதாக நீதிபதி நந்தினி தேவி காலை 10.30 மணிக்கு அறிவித்தார். தொடர்ந்து, நண்பகல் 12.45 மணி அளவில் குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கும் சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிபதி நந்தினி தேவி தீர்ப்பளித்தார். ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை: தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்லாமல் நாட்டையே உலுக்கி எடுத்த பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கின் தீர்ப்பு வெளியான நிலையில், இந்த வழக்கு கடந்து வந்த பாதையை தற்போது பார்க்கலாம்.... 2019 பிப்ரவரி 12: கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் பாலியல் வன்கொடுமை கும்பலால் பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண் ஒருவர், தனது சகோதரரிடம் சம்பவத்தைக் கூறி அழுதுள்ளார். இளம் பெண்ணின் சகோதரரும், மேலும் சிலரும் சேர்ந்து இளம் பெண்ணால் சுட்டிக் காட்டப்பட்ட இளைஞர்களை கண்டிக்கச் சென்றுள்ளனர். அப்போது, அந்த இளைஞர்கள் வைத்திருந்த மொபைல்போன்களில் ஏராளமான இளம்பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, அடித்துத் துன்புறுத்தப்படும் காட்சிகள் இருந்தன. இது குறித்து அந்த இளம் பெண்ணின் சகோதரர், பொள்ளாச்சி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். 2019 பிப்ரவரி 24: புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்தனர். அதில் திருநாவுக்கரசு, சபரிராஜன் என்ற ரிஷ்வந்த், சதீஷ், வசந்தகுமார் ஆகியோர் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. இதனையடுத்து அவர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மணிவண்ணன் என்பவர் நீதிமன்றத்தில் சரண் அடைந்தார். 2019 மார்ச் 12: பொள்ளாச்சி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. ஆனால், கல்லூரி மாணவிகள், இளம் பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளான வழக்கில், அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகளின் வாரிசுகளும் ஈடுபட்டிருப்பதாக புகார் எழுந்தது. எனவே, இந்த வழக்கை 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 12ஆம் தேதி வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி தமிழ்நாடு அரசு பரிந்துரை செய்தது. பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் முதலில் கைது செய்யப்பட்ட நால்வர் (ETV Bharat Tamil Nadu) 2019 ஏப்ரல் 28: இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக சிபிஐ இரண்டு முதல் தகவல் அறிக்கைகளைப் பதிவு செய்தது. 2019 மே 14 : திருநாவுக்கரசுவின் பண்ணை வீட்டில் சிபிஐ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர். 2019 மே 21: பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் கோவை ஒருங்கிணைந்த கோர்ட்டு வளாகத்தில் தனியாக அறை ஒதுக்கி இந்த வழக்கின் மீதான விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. 2019 நவம்பர் 1: இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சபரிராஜன், திருநாவுக்கரசு, சதீஷ், வசந்தகுமார் ஆகிய 4 பேர் மீது கோவை மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவுப்படி குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது. 2021 ஜனவரி 5: பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் அளித்த வாக்குமூலத்தின் மூலம் ஹேரேன்பால், பாபு, அதிமுகவைச் சேர்ந்த அருளானந்தம் ஆகிய 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். 2021 ஜனவரி 6 : அதிமுகவின் பொள்ளாச்சி நகர மாணவரணிச் செயலாளர் அருளானந்தத்தை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். கோவை நீதிமன்ற வளாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu) 2021 ஜனவரி 27: மேலும் ஒரு பெண் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கோவை மகளிர் நீதிமன்றத்தில் வாக்குமூலம் கொடுத்தார். 2021 ஆகஸ்ட் 11: பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கு விசாரணையை 6 மாதங்களில் முடிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 2021 ஆகஸ்ட் 13: இந்த வழக்கில் பொள்ளாச்சி கிட்டசூரம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அருண் குமார் என்பவரைக் கைது செய்த சிபிஐ அதிகாரிகள் அவரை கோயம்புத்தூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். 2021 செப்டம்பர் 21: குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களிடம் குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கப்பட்டது. 2021 நவம்பர் 12: வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 9 பேருக்கும் எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. 2023 பிப்ரவரி 24: மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி நந்தினிதேவி முன்னிலையில் சாட்சி விசாரணை தொடங்கியது. அறைக் கதவுகள் மூடப்பட்டு ஆன்லைன் வாயிலாக சாட்சியம் பெறப்பட்டது. சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த குற்றம்சாட்டப்பட்ட 9 பேரும் காணொளி வாயிலாக ஆஜர்படுத்தப்பட்டு வந்தனர். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் (ETV Bharat Tamil Nadu) 2025 ஏப்ரல் 28: அரசு சார்பில் 48 சாட்சியங்கள், 200-க்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்கள் அடிப்படையில் விசாரணை நடைபெற்றது. பாதிக்கப்பட்ட 8 பெண்கள், கைது செய்யப்பட்ட 9 பேர்களுக்கு எதிராக சாட்சி அளித்துள்ளனர். வழக்கு விசாரணை கடந்த மாதம் 28ஆம் தேதி நிறைவு பெற்று விட்ட நிலையில் மே 13 ஆம் தேதி வழக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என நீதிபதி அறிவித்தார். 2025 மே 13: பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 9 பேர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதாக நீதிபதி நந்தினி தேவி காலை 10.30 மணிக்கு அறிவித்தார். தொடர்ந்து, நண்பகல் 12.45 மணி அளவில் குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கும் சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிபதி நந்தினி தேவி தீர்ப்பளித்தார். ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

Last Updated : May 13, 2025 at 1:03 PM IST