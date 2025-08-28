ETV Bharat / state

தங்க மோதிரங்களை தவறவிட்ட வியாபாரி! காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த உடன்பிறப்புகள்! - POLICE PRAISED SISTER AND BROTHER

மோதிரங்களை காவல் நிலையத்தில் கொண்டு ஒப்படைத்த விஜித்ரா மற்றும் பொன்செல்வனின் நேர்மையை பாராட்டி அவர்களுக்கு ஏரல் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலெட்சுமி மற்றும் போலீசார் பொன்னாடை அணிவித்து, பரிசு வழங்கி பாராட்டினர்.

தங்க மோதிரத்தை ஒப்படைத்த உடன்பிறப்புகள்
தங்க மோதிரத்தை ஒப்படைத்த உடன்பிறப்புகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2025 at 7:32 PM IST

தூத்துக்குடி: வியாபாரி தவற விட்ட தங்க மோதிரங்களை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த அக்கா மற்றும் தம்பியை போலீசார் பொன்னாடை அணிவித்து பரிசு வழங்கி பாராட்டினார்கள்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஏரல் அருகே பண்டாரவிளை மன்னாரயன் தட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணன். இவரது மகள் விஜித்ரா (23), மகன் பொன்செல்வன் (18). இவர்கள் இருவரும் நேற்று ஏரல் பஜார் பகுதிக்கு பொருட்கள் வாங்க வந்துள்ளனர். அப்போது ஏரல் சவுக்கையம்மன் கோயில் அருகே மெயின் பஜார் ரோட்டில் ஒரு பை ஒன்று கிடப்பதை அவர்கள் இருவரும் பார்த்துள்ளனர்.

அப்போது அதை எடுத்து பார்த்த போது அதில் 6 தங்க மோதிரங்கள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. அவற்றை எடுத்துக் கொண்டு இருவரும் ஏரல் காவல் நிலையம் சென்று நடந்த விவரத்தை கூறி போலீசாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். இதையடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலெட்சுமி அங்குள்ள சி.சி.டி.வி. கேமராவை ஆய்வு செய்த போது வியாபாரி ஒருவர் ஒரு கடையில் இருந்து மற்றொரு கடைக்கு இந்த தங்க மோதிரத்தை எடுத்து செல்லும் போது தவறவிட்டது என்பது தெரியவந்துள்ளது.

இதையடுத்து தங்க மோதிரங்களை பையுடன் தவற விட்ட வியாபாரியை கண்டுபிடித்து அவரை காவல் நிலையம் வர சொல்லி அதனை பத்திரமாக போலீசார் ஒப்படைத்தனர். மோதிரங்களை காவல் நிலையத்தில் கொண்டு ஒப்படைத்த விஜித்ரா மற்றும் பொன்செல்வனின் நேர்மையை பாராட்டி அவர்களுக்கு ஏரல் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலெட்சுமி மற்றும் போலீசார் பொன்னாடை அணிவித்து, பரிசு வழங்கி வாழ்த்தினர்.

உடன்பிறப்புகளை ஏரல் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலெட்சுமி மற்றும் போலீசார் பொன்னாடை அணிவித்து, பரிசு வழங்கி வாழ்த்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இது குறித்து விஜித்ரா கூறும் போது, "ஏரல் பஜாருக்கு பொருட்கள் வாங்க வந்திருந்தோம். அப்போது ஒருவர் பர்ஸ் ஒன்றை தவற விட்டுவிட்டார். உடனடியாக அவரை கூப்பிட்டோம். ஆனால் அவர் வேகமாக கவனிக்காமல் சென்று விட்டார். அதற்குள் என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்த போது அதில், 6 தங்க மோதிரங்கள் இருந்தன. இதனை யாரிடம் கொடுப்பது என யோசித்தோம். பின்னர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்து விடலாம் என கருதி ஏரல் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தோம்.

பின்னர், தவற விட்ட இடத்திலுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்து பின்னர் தவற விட்டவர்களை அடையளாம் கண்டு அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஒரு நபர் ஒரு பொருளை தெரியாமல் தொலைத்து விட்டார்கள் என்றால் கவனித்தும், கவனிக்காமல் சென்று விடவேண்டாம், அந்த பொருளை எடுத்து கொண்டும் சென்று விட வேண்டாம், நாம் அந்த பொருளை எடுக்கும் போது நாளை நாமும் பொருள்களை தொலைக்க நேரிடும். ஆகவே, கவனமாக இருக்க வேண்டும். நாங்கள் இந்த பொருளை கண்டெடுக்கும் போது ஒரு வித பதற்றம் இருந்தது. உடனடியாக போலீசாரின் தீவிர முயற்சியில் உரியவரிடம் ஒப்படைக்கபட்டது மகிழ்ச்சி" என்றார்.

