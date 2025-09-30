ETV Bharat / state

ஓய்வூதியக் குழு இடைக்கால அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு! - தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்கம் கண்டனம்!

ஓய்வூதிய திட்டங்கள் குறித்த தனது இடைக்கால அறிக்கையினை தமிழ்நாடு அரசிடம் ஓய்வூதியக் குழு சமர்ப்பித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு தலைமை செயலகம் (கோப்புப்படம்)
தமிழ்நாடு அரசு தலைமை செயலகம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 9:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஓய்வூதியக் குழு இடைக்கால அறிக்கை அளித்ததற்கு தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம், பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகிய 3 ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் குறித்து ஆராய கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழு மாநில அரசின் நிதி நிலை மற்றும் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை கருத்தில் கொண்டு, நடைமுறைப்படுத்தத்தக்க ஓய்வூதியமுறை குறித்த பரிந்துரையினை 9 மாதங்களில் அரசிற்கு அளித்திட வேண்டும்.

அதன்படி இக்குழு 194 அரசுப் பணியாளர் சங்கங்களுடன் 9 சுற்றுகளாக கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளது. மேலும், இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் (LIC) மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனங்களுடன் பல்வேறு கலந்தாய்வுக் கூட்டங்களையும் நடத்தியுள்ளது என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், '' கடந்த எட்டு மாதங்களில் 7.36 லட்சம் பணியாளர்கள் மற்றும் 6.75 லட்சம் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் உட்பட ஓய்வூதியதாரர்களின் தரவுகளை சேகரித்தல், அவற்றில் இருந்த தவறுகளை நிவர்த்தி செய்தல் மற்றும் சரிபார்த்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை ஓய்வூதியக் குழு விரிவாக மேற்கொண்டுள்ளது. கருவூலங்கள் மற்றும் கணக்குத் துறையின் மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த விரிவான பணிகள், மாநில அரசின் ஓய்வூதிய பொறுப்புகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கான உரிய தொழிநுட்ப வழிமுறைகளை வழிவகுக்க உதவியுள்ளன.

சேகரிக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் தரவுகளின் எண்ணிக்கை அதிகம் என்பதாலும், மத்திய அரசு சம்மந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் ஆகியவற்றுடன் மேலும் கலந்தாய்வுகள் நடத்தவேண்டியிருப்பதாலும் குழு தனது பணியினை இறுதி செய்து அறிக்கையை அளிப்பதற்கு சற்று கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: கூட்டத்தை திடீரென ரத்து செய்திருந்தால்? அவசரமாக உடற்கூராய்வு ஏன்? - கரூர் துயரம் குறித்து அரசு விளக்கம்!

இச்சூழ்நிலையில், இக்குழுவானது இன்று (30.09.2025) ஓய்வூதிய திட்டங்கள் குறித்த தனது இடைக்கால அறிக்கையினை அரசிற்கு சமர்ப்பித்துள்ளது. மேற்கூறிய கலந்தாய்வுகளை மேற்கொண்ட பின்னர், குழு தனது இறுதி அறிக்கையினை விரைவில் அரசிற்கு சமர்ப்பிக்கும்'' என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஓய்வூதியக் குழு இடைக்கால அறிக்கை அளித்ததற்கு தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. அதில், கால நீட்டிப்பு என்பதை நேரிடையாகப் பெறாமல், மறைமுகமாக பெறுவதை ஏற்க இயலாது என்றும் ஓய்வூதியக் குழு தன் நம்பகத்தன்மையினை இழந்து விட்டதாகவும் தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

TN PENSION COMMITTEEINTERIM REPORT ON PENSION SCHEMESஓய்வூதியக் குழுஓய்வூதிய திட்டங்கள்TN PENSION SCHEMES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.