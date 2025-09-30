ஓய்வூதியக் குழு இடைக்கால அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு! - தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்கம் கண்டனம்!
ஓய்வூதிய திட்டங்கள் குறித்த தனது இடைக்கால அறிக்கையினை தமிழ்நாடு அரசிடம் ஓய்வூதியக் குழு சமர்ப்பித்துள்ளது.
Published : September 30, 2025 at 9:05 PM IST
சென்னை: ஓய்வூதியக் குழு இடைக்கால அறிக்கை அளித்ததற்கு தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம், பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகிய 3 ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் குறித்து ஆராய கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழு மாநில அரசின் நிதி நிலை மற்றும் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை கருத்தில் கொண்டு, நடைமுறைப்படுத்தத்தக்க ஓய்வூதியமுறை குறித்த பரிந்துரையினை 9 மாதங்களில் அரசிற்கு அளித்திட வேண்டும்.
அதன்படி இக்குழு 194 அரசுப் பணியாளர் சங்கங்களுடன் 9 சுற்றுகளாக கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளது. மேலும், இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் (LIC) மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனங்களுடன் பல்வேறு கலந்தாய்வுக் கூட்டங்களையும் நடத்தியுள்ளது என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், '' கடந்த எட்டு மாதங்களில் 7.36 லட்சம் பணியாளர்கள் மற்றும் 6.75 லட்சம் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் உட்பட ஓய்வூதியதாரர்களின் தரவுகளை சேகரித்தல், அவற்றில் இருந்த தவறுகளை நிவர்த்தி செய்தல் மற்றும் சரிபார்த்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை ஓய்வூதியக் குழு விரிவாக மேற்கொண்டுள்ளது. கருவூலங்கள் மற்றும் கணக்குத் துறையின் மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த விரிவான பணிகள், மாநில அரசின் ஓய்வூதிய பொறுப்புகளை மதிப்பீடு செய்வதற்கான உரிய தொழிநுட்ப வழிமுறைகளை வழிவகுக்க உதவியுள்ளன.
சேகரிக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் தரவுகளின் எண்ணிக்கை அதிகம் என்பதாலும், மத்திய அரசு சம்மந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் ஆகியவற்றுடன் மேலும் கலந்தாய்வுகள் நடத்தவேண்டியிருப்பதாலும் குழு தனது பணியினை இறுதி செய்து அறிக்கையை அளிப்பதற்கு சற்று கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுகிறது.
இச்சூழ்நிலையில், இக்குழுவானது இன்று (30.09.2025) ஓய்வூதிய திட்டங்கள் குறித்த தனது இடைக்கால அறிக்கையினை அரசிற்கு சமர்ப்பித்துள்ளது. மேற்கூறிய கலந்தாய்வுகளை மேற்கொண்ட பின்னர், குழு தனது இறுதி அறிக்கையினை விரைவில் அரசிற்கு சமர்ப்பிக்கும்'' என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், ஓய்வூதியக் குழு இடைக்கால அறிக்கை அளித்ததற்கு தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. அதில், கால நீட்டிப்பு என்பதை நேரிடையாகப் பெறாமல், மறைமுகமாக பெறுவதை ஏற்க இயலாது என்றும் ஓய்வூதியக் குழு தன் நம்பகத்தன்மையினை இழந்து விட்டதாகவும் தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகச் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.