ETV Bharat / state

"2026 தேர்தலில் திமுகவை வீழ்த்துவதே ஒரே இலக்கு"- டெல்லியில் இருந்து திரும்பிய எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி! - TO DEFEAT DMK IN THE 2026 ASSEMBLY

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : Mar 26, 2025, 4:39 PM IST