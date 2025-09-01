சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்கள் வழக்கில் தனி நீதிபதி வழங்கிய உத்தரவுக்கு தடைக்கோரிய மனு மீது சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் ஒப்பந்த நிறுவனம் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
'உழைப்போர் உரிமை இயக்கம்' சார்பில் சென்னை மாநகராட்சியின் இரண்டு மண்டலங்களில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கே.சுரேந்தர் விசாரித்தார்.
"தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்கும் மாநகராட்சியின் தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய முடியாது எனவும், தூய்மைப் பணியாளர்கள் கடைசியாக பெற்ற ஊதியத்தையே தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும்" எனவும் தனி நீதிபதி சமீபத்தில் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், அதை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும் உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற இரண்டு நீதிபதிகள் அமர்வில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ், ஆர்.சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுதாரர் தரப்பு
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "தூய்மைப் பணிகள் தனியார் மயமாக்கப்படுவதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு, தொழிலாளர் நல நீதிமன்றத்தில் ஏற்கெனவே நிலுவையில் உள்ளதால், தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.
சென்னை மாநகராட்சி தரப்பு
அதனைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் சென்னை மாநகராட்சி தரப்பில் ஆஜராகி வாதிட்டார். அப்போது அவர், "உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி உத்தரவின் அடிப்படையில், தொழிலாளர் நல நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்கு முடியும் வரை, தற்காலிகமாக தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டு வரும் ரூ.761 ஊதியத்தை தொடர்ந்து வழங்க ஒப்பந்த நிறுவனம் ஒப்புக் கொண்டுள்ளது," என தெரிவித்தார்.
ஒப்பந்த நிறுவனம் தரப்பு
தொடர்ந்து வாதிட்ட ஒப்பந்த நிறுவன தரப்பு, "தனி நீதிபதி உத்தரவுக்குப் பிறகு 800 பணியாளர்கள் பணியில் சேர்ந்த நிலையில், தற்போது உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் சார்பில் மேல் முறையீடு செய்ததை அடுத்து அவர்கள் பணிக்கு வர மறுக்கின்றனர். இதனால் 2,000 டன் குப்பைகள் தேங்கியுள்ளன. அதில் இருந்து நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இனியும் அவர்கள் பணிக்கு திரும்பாவிட்டால் வேறு ஆட்களை நியமிக்க வேண்டி வரும். அதனால் தூய்மைப் பணியாளர்களை பணிக்கு திரும்ப அறிவுறுத்த வேண்டும்," என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.
நீதிபதிகள் உத்தரவு
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "தூய்மைப் பணியாளர்கள் விவகாரத்தில் எந்த இடைக்கால உத்தரவையும் பிறப்பிக்க போவதில்லை" எனக் கூறி, மனுவுக்கு அக்டோபர் 6 ஆம் தேதிக்குள் பதில் அளிக்கும்படி சென்னை மாநகராட்சிக்கும், ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கும் உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர். மேலும், தூய்மைப் பணியாளர்களை பணிக்கு திரும்ப அறிவுறுத்தும்படி, மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞருக்கும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.