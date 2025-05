ETV Bharat / state

பொள்ளாச்சி வழக்கை எடப்பாடி அரசு மூடி மறைக்கப் பார்த்தது! மாதர் சங்கத்தின் மாநிலச் செயலாளர் ராதிகா குற்றச்சாட்டு! - ADMK GOVERNMENT TRIED TO COVER UP

ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தின் மாநில செயலாளர் ராதிகா ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 13, 2025 at 4:36 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 4:43 PM IST

பொள்ளாச்சி: நாட்டையே உலுக்கிய பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று கோவை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி இந்த வழக்கு வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வந்ததில் இருந்து இன்றைக்கு குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படுவது வரை வழக்கின் ஒவ்வொரு நகர்வின் பின்னணியிலும் நீதி கிடைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் ஜனநாயக மாதர் சங்கம் தொடர்ந்து முன் நின்று போராட்டங்கள் நடத்தியது. பொள்ளாச்சி பாலியல் விவகாரம் குறித்த வழக்குகள் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யும் வரை தொடர்ச்சியாக ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தின் சார்பில் பொள்ளாச்சியிலும், மாநிலம் தழுவிய அளவிலும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. தொடக்கத்தில் இந்த வழக்கை மூடி மறைக்க பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தகவல் வெளியான நிலையில், ஜனநாயக மாதர் சங்கம் உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் தொடர் அழுத்தங்கள் காரணமாக அப்போதைய அதிமுக ஆட்சியில் பொள்ளாச்சி காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்க மாநிலச் செயலாளர் ராதிகா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu) முதலில் உள்ளூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில் பின்னர் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. பின்னர் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிடப்பட்டது. சிபிஐ அதிகாரிகள் வழக்கின் விசாரணையில் தீவிரம் காட்டி குற்றம்சாட்டப்பட்ட திருநாவுக்கரசு, சபரி ராஜன், வசந்தகுமார், சதீஷ் ,மணிவண்ணன், ஹேரன்பால், பாபு, அருளானந்தம், அருண்குமார் ஆகிய 9 பேருக்கும் எதிராக வலுவான குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். இதன் பின்னர் உரிய விசாரணைகளுக்குப் பின்னர் இன்றைக்கு கோவை கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி நந்தினி தேவி, குற்றம்சாட்டப்பட்ட அனைவருக்கும் சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார். முன்னதாக, ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தினர் ஏராளமானோர் கோவை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் இன்று காலையிலேயே கூடினர். தீர்ப்பு விவரம் வெளியானதும், ஜனநாயக மாதர் சங்க மாநில செயலாளர் ராதிகா தலைமையில் அங்குள்ள வழக்கறிஞர்கள், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

