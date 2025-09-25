ETV Bharat / state

தெரு நாய்க்கடியை அலட்சியப்படுத்திய சிறுவன் - ரேபிஸ் நோயால் உயிரிழந்த பரிதாபம்!!

தெரு நாய் கடித்ததை கவனிக்காமல் விட்ட சிறுவன் ரேபிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 8:11 PM IST

ராமநாதபுரம்: தெரு நாய் கடித்ததை கண்டுகொள்ளாமல் அலட்சியமாக விட்ட சிறுவன், ரேபிஸ் நோய் தாக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தான். அச்சிறுவனின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராமநாதபுர மாவட்டம் அண்ணாநகர் குருவிக்காரன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராமநாதன். இவருக்கு 17 வயதில் ராஜ பிரகாஷ் என்ற மகன் இருந்தார். இச்சிறுவன் அதே பகுதியில் உள்ள ஒரு கறிக்கடையில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன்பு ராஜ பிரகாஷ் தெருவில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது தெரு நாய் ஒன்று அவரை துரத்தி கடித்துள்ளது.

ஆனால் நாய் கடித்ததை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாத ராஜ பிரகாஷ், மருத்துவமனைக்குச் சென்று சிகிச்சை எடுக்காமல் அதை அப்படியே அலட்சியமாக விட்டுவிட்டதாக தெரிகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, ஒருசில நாட்கள் கழித்து அச்சிறுவனிடம் சில மாறுபட்ட அறிகுறிகள் தெரிய தொடங்கியுள்ளன. இதனை கவனித்த சிறுவனின் பெற்றோர், அவனை ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்று சேர்த்துள்ளனர்.

அங்கு மருத்துவர்கள் அவரை பரிசோதித்தபோது சிறுவன், ரேபிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனால் மேல் சிகிச்சைக்காக சிறுவனை மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சேர்த்துள்ளனர். எனினும், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

ரேபிஸ் நோயால் உயிரிழந்த சிறுவன்
ரேபிஸ் நோயால் உயிரிழந்த சிறுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: காலை உணவு திட்டத்திற்காக எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது! இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் நெகிழ்ச்சி!

இதனையடுத்து சிறுவனின் உடலானது சொந்த ஊரான ராமநாதபுரத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. அங்கு வைத்து அவருக்கு இறுதிச் சடங்குகள் நடத்தப்பட்டன. அதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்டனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்த ராமநாதபுர சுகாதாரத்துறை, அங்கு வந்திருந்த அனைவருக்கும் ரேபிஸ் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க, தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.

ரேபிஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சிறுவனின் இறுதிச்சடங்கில் கலந்துகொண்டவர்களுக்கும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்ட சம்பவம் ராமநாதபுரம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மாவட்டங்களிலுமே தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்திருக்கிறது. மேலும், சாலையில் செல்வோரை தெரு நாய்கள் விரட்டி கடிக்கிற சம்பவங்களும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. தெரு நாய்களின் பெருக்கத்தை தடுக்கவும், ரேபிஸ் தொற்று பரவாமல் இருக்கவும் தமிழக அரசு சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

குறிப்பாக, கடந்த சில மாதங்களாக தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்தல் மற்றும் ரேபிஸ் முகாம் அமைத்து தடுப்பூசி செலுத்துதல் போன்ற பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தெரு நாய்களால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்த பாடில்லை என்பது வருத்தம் அளிக்கிறது.

