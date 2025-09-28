கரூர் கூட்ட நெரிசல்: குழந்தையை பறிகொடுத்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்; கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்திய கிராம மக்கள்!
விஜய் கூட்டத்துக்கு மாலை 4 மணி அளவில் தூக்கி செல்லப்பட்ட குழந்தை எங்களுக்கு இரவு சடலமாகத் தான் கிடைத்ததாக குழந்தையின தாத்தா-பாட்டி கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 28, 2025 at 5:52 PM IST
கரூர்: கரூர் விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த ஒன்றரை வயது குழந்தையின் உடலுக்கு கிராம மக்கள் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.
கரூர், வேலுச்சாமிபுரம் இந்திரா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் விமல். இவரது மனைவி மாதேஷ்வரி. இவர், காது கேளாத மற்றும் வாய்பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளி. தம்பதிக்கு திருமணமாகி இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
குழந்தைக்கு பெற்றோர் குரு விஷ்ணு என்று பெயரிட்டு செல்லமாக வளர்த்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில், வேலுச்சாமிபுரத்தில் நேற்று நடந்த தமிழக வெற்றி கழக கூட்டத்தில் விஜயை பார்ப்பதற்காக அவரது அத்தை குரு விஷ்ணுவை தூக்கிச் சென்றுள்ளார். இந்நிலையில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி சிறுவன் குரு விஷ்ணு உயிரிழந்தான்.
கரூர் மருத்துவமனையில் சிறுவனின் உடல் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பிறகு, குழந்தையின் உடல் பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதன் பின்னர் கரூர் பாலம்மாபுரத்தில் உள்ள மயானத்தில் குழந்தையின் உடல் இன்று அடக்கம் செய்யப்பட்டது. குழந்தையின் உடலை பார்த்து வாய் பேச முடியாத தாயும், உறவினர்களும் கதறி அழுதது கல் நெஞ்சையும் கரைக்கும் வகையில் இருந்தது.
குழந்தையின் தாத்தா, பாட்டி கூறும்போது, ''விஜய் கூட்டத்துக்கு நேற்று மாலை 4 மணி அளவில் தூக்கி செல்லப்பட்ட குழந்தை எங்களுக்கு இரவு சடலமாகத் தான் கிடைத்தது. குழந்தையின் உடல் முழுவதும் பலத்த காயங்கள் இருந்தது. கூட்டத்தில் குழந்தை மிதிபட்டே இறந்து போய்விட்டது. யாரும் குழந்தையை தூக்கி காப்பாற்றவில்லை. குழந்தையை கூட்டத்திற்கு தூக்கிச் சென்ற அத்தையும் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்'' என்றனர்.
குழந்தையை பறிகொடுத்த தந்தை விமல் கூறும்போது, ''என்னால் இதுகுறித்து எதுவும் பேச முடியவில்லை. குரு விஷ்ணு என்று அழைத்தாலே பாசத்துடன் ஓடி வரும் குழந்தை தற்போது இல்லை என்பதை நினைத்துப் பார்க்க முடியவில்லை. அரசு ஏதேனும் உதவிகள் செய்ய வேண்டும்'' என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், ''அரசியல் கூட்டம் மற்றும் பிரச்சார நேரங்களில் பெண்கள், குழந்தைகள் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். தலைவரை காண வேண்டும் என்ற ஆவலில் அளவுக்கு அதிகமாக அளவில் பொதுமக்கள் கூடுவதால் இதுபோல் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுகிறது'' என்றார்.
சசிகலா நேரில் ஆறுதல்
விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி ஒன்றரை வயது குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், குரு விஷ்ணு வீட்டிற்கு சென்ற முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தோழி வி.கே. சசிகலா அவரது பெற்றோருக்கு ஆறுதல் கூறினார்.
அப்போது வாய் பேச முடியாத, கேளாத பெண் கதறி அழுததை பார்த்த வி.கே.சசிகலா கண் கலங்கியபடி தேற்றினார்.