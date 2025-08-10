Essay Contest 2025

விஷக் குளவி கொட்டியதில் தவில் கலைஞர் மரணம்... நிகழ்ச்சியின்போது நடந்த துயரம்! - WASP STING DEATH

விழுப்புரம் அருகே ஆவணி அவிட்ட நிகழ்ச்சியின்போது விஷக் குளவிகள் கொட்டியதில் சிகிச்சைப் பலனின்றி இசைக் கலைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 10, 2025 at 8:24 PM IST

விழுப்புரம்: கூட்டில் இருந்து திடீரென பறந்து வந்த விஷக் குளவிகள் துரத்தி துரத்தி கொட்டியதால் தவில் இசை கலைஞர் உட்பட 20 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.

விழுப்புரம் அருகே உள்ள வாணியம்பாளையம் கிராமத்தில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 9) ஆவணி அவிட்டத்தை முன்னிட்டு குளக்கரை அருகே ஒரு சமூகத்தினர் பூணூல் மாற்றும் நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்காக, வாணியம்பாளையம் கெங்கையம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த கோபு (55) என்பவர் தவில் வாசிக்க அழைக்கப்பட்டிருந்தார். இந்நிகழ்ச்சி நடந்த இடத்திற்கு அருகே இருந்த மரத்தில் குளவிகள் கூடுகட்டி இருந்துள்ளன. இந்நிலையில், அந்த கூட்டில் இருந்து விஷக் குளவிகள் திடீரென பறந்து வந்து அங்கிருந்தவர்களை கொட்டத் தொடங்கின. இதனால் அங்கிருந்தவர்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு ஓட்டம் பிடித்தனர்.

தொடர்ந்து அவர்களை விஷக் குளவிகள் துரத்தி சென்று கொட்டின. இதில், தவில் கலைஞர் கோபு உட்பட 20 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.

குளவிக் கொட்டியதில் உயிரிழந்த தவில் கலைஞர்
குளவிக் கொட்டியதில் உயிரிழந்த தவில் கலைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவர்கள் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் தனியார் வாகனங்கள் மூலம் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி தவில் கலைஞர் கோபு உயிரிழந்தார். குளவி கொட்டியதால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினர்.

இந்தச் சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த வளவனூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை நடத்தினர். மேலும், தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, அவர்கள் வந்து குளவிக் கூடுகளைத் தீ வைத்து அழித்தனர்.

புதுச்சேரியில் மற்றொரு சம்பவம்

மேலும், இதேபோன்று புதுச்சேரி அருகே பாகூர் கிராமத்தில் உள்ள பிடாரி அம்மன் கோயிலில் நேற்று மாலை விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவர்களை குளவிகள் கொட்டியதில் 15 பேர் காயமடைந்தனர். கோயில் அருகே இருந்த ஒரு மரத்தில் இருந்த குளவிகள் திடீரென பறந்து வந்து, விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவர்களைத் துரத்தித் துரத்திக் கொட்டின. இதனால் சிறுவர்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு ஓடினர்.

இதனையடுத்து, அக்கம் பக்கத்தினர் அவர்களை மீட்டு, முதலில் பாகூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். பின்னர், மேல்சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு 5 பேர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறைக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், குளவிக் கூடுகளை முழுமையாக அழித்தனர்.

விஷக் குளவிகள் கொட்டினால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

முதலுதவி

குளவி கொட்டிய இடத்தை உடனடியாக சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும். வலி மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்க, அந்த இடத்தில் ஒரு துணியில் சுற்றிய ஐஸ் கட்டிகளை வைக்கவும். பின்னர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று உரிய சிகிச்சை பெற வேண்டும்.

அறிகுறிகள்

பெரும்பாலானவர்களுக்கு குளவி கொட்டுதல் வலியையும், அரிப்பையும் ஏற்படுத்தும். ஆனால், சிலருக்கு ஒவ்வாமை எதிர்வினை ஏற்படலாம். உதடுகள், நாக்கு அல்லது தொண்டை வீங்குதல், சுவாசிப்பதில் சிரமம், தலைசுற்றல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.

தடுப்பு

குளவிகள் இருக்கும் இடங்களில் கவனமாக இருக்கவும். குறிப்பாக, குளவிகளின் கூடு இருக்கும் இடங்களில் செல்ல வேண்டாம். குளவி கூடுகள் இருப்பதை கண்டால் அதன் மீது எதையும் எறியாமல் உடனே தீ அணைப்பு துறைக்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: பிறந்தநாள் பார்ட்டியில் ஏற்பட்ட ரகளை... இளைஞரை குத்திக் கொன்ற பார் ஊழியர்!

