‘பா..பா..பாம்பு!’ ரேஷன் கடை அலமாரியில் தொங்கிய 10 அடி நீள பாம்பு! அலறிய மக்கள்... - SNAKE ENTERS RATION SHOP

பாம்பை மீட்கும் தீயணைப்பு துறையினர் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : June 13, 2025 at 11:36 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 11:45 AM IST 1 Min Read

தஞ்சாவூர்: ரேஷன் கடையில் சோப்பு மற்றும் தேயிலை தூள்கள் வைக்கப்படும் அலமாரியில் தொடங்கியபடி ஹாய்யாக இருந்த பாம்பை பார்த்து அலறிய மக்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தஞ்சாவூர் சீனிவாசபுரம் பகுதியில் மூன்று வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கான ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இங்கு பிரபல திருமண மண்டபத்துக்கு அருகில் இயங்கி வரும் ரேஷன் கடையில் சீனிவாசபுரம் மற்றும் விரிவாக்கம் நகர் பகுதியை சேர்ந்த 3,000க்கு மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பொருட்களை வாங்கி வருகிறார்கள். இந்நிலையில், வியாழக்கிழமையான நேற்று (ஜூன் 12) ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் வழக்கம்போல் காலை 9 மணிக்கு கடையை திறந்துள்ளனர். கடைக்கு முன் மக்கள் வரிசையில் நின்று பொருட்களை வாங்குவதற்காக காத்துக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது ஊழியர்கள் ரேஷன் பொருட்களை விநியோகம் செய்ய தொடங்குவதற்கு முன் கடையில் இருந்த சரக்குகளை எடை போட்டு சரி பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, சோப்பு மற்றும் தேயிலை தூள்கள் அடுக்கி வைக்கப்படும் அலமாரி மீது பாம்பு ஒன்று தொங்கியபடி இருந்துள்ளது. இவற்றை பார்த்த ஊழியர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தார். மேலும் அதை கண்ட மக்கள் அலறிய நிலையில் ஊழியர்கள் அனைவரையும் கடையைவிட்டு வெளியேற்றினர். இதையடுத்து, தஞ்சாவூர் தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த தகவலின் பேரில் தீயணைப்புத்துறையினர் ரேஷன் கடைக்கு விரைந்து வந்தனர். அப்போது கடைக்குள் இருந்த பாம்பு மாயமானதால், அறையின் அனைத்து இடங்களிலும் வீரர்கள் பாம்பை தேடியும் கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் காலி சரக்குகளை வைக்கும் அறைக் கதவுக்கு அருகில் ஓட்டை ஒன்று இருப்பதை கண்ட தீயணைப்பு வீரர்கள், பாம்பு ஓட்டை வழியாக அங்கு சென்றிருக்கலாம் என நினைத்து அந்த அறைக்குள் சென்று தீவிரமாக தேடினர்.

