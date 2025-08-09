Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் அறிவிப்பு! - THANJAVUR SARASWATI MAHAL

தமிழக பொது நூலக சட்டவிதிகளின் கீழ் அரசு உதவி பெறும் நூலகமான தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகால் நூலகம் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read

தஞ்சாவூர்: தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டு தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் ஆய்வு நூலகம் அறிவிக்கப்பட்டு ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூர் அரண்மனை வளாகத்தில் 300 ஆண்டுகள் பழமையான சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் உள்ளது. தஞ்சாவூரின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக திகழும் சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மராத்தி, சமஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 81,400 நூல்கள், 47,500 ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நூலகத்தில் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து ஆய்வு மாணவர்கள் வந்திருந்து ஆய்வு செய்தும் வருகின்றனர். ஓலைச்சுவடிகளில் இருந்து தமிழ், ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இந்த நூலகத்தில் இருந்த பல அரிய நூல்கள் ஏற்கனவே காணாமல் போன நிலையில் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை, நிதி பற்றாக்குறைகள் இருந்த சரஸ்வதி நூலகத்தை மேம்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் வரும் இந்த நூலகத்தை கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆய்வு செய்தார்.

அப்போது நூலகத்திற்கு தேவையான வசதிகள், நிதி உதவிகள் குறித்து பணியாளரிடமும் அதன் இயக்குநராக உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜத்திடமும் அறிக்கை பெற்று சென்றார். இந்நிலையில் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டு தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் ஆய்வு நூலகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர் சந்திரமோகன் கூறுகையில், "தமிழக பொது நூலக சட்டவிதிகளின் கீழ் அரசு உதவி பெறும் நூலகமான தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகால் நூலகம் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஆய்வு மற்றும் வெளியீடுகள் கைப் பிரதிகளை பாதுகாப்பது நூலகம் மற்றும் அருங்காட்சியகத்தை பராமரித்து மேம்படுத்துவது, ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாப்பது, அவற்றை மின்னணு வடிவில் மாற்றி சேமிப்பது உள்ளிட்ட முக்கிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

இதையும் படிங்க: BREAKING: சிவகாசியில் சட்டவிரோதமாக வீட்டில் பட்டாசு தயாரிப்பு - விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழப்பு!

மேலும் நிர்வாக செலவுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்காக உதவித் தொகை நூலக பணியாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும், அதேவேளை நூலகத்தின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளுக்கான கணக்குகள் ஆண்டுதோறும் தகுதியான ஆய்வாளர் வாயிலாக சரிபார்க்கப்பட வேண்டும், புதிய திட்டங்கள் அல்லது மேம்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு முன் நூலக இயக்குநரின் அனுமதி பெற வேண்டும், உதவித்தொகை செலவுகள் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை நூலக இயக்குநர் அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தஞ்சாவூர்: தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டு தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் ஆய்வு நூலகம் அறிவிக்கப்பட்டு ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூர் அரண்மனை வளாகத்தில் 300 ஆண்டுகள் பழமையான சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் உள்ளது. தஞ்சாவூரின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக திகழும் சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மராத்தி, சமஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 81,400 நூல்கள், 47,500 ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நூலகத்தில் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து ஆய்வு மாணவர்கள் வந்திருந்து ஆய்வு செய்தும் வருகின்றனர். ஓலைச்சுவடிகளில் இருந்து தமிழ், ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இந்த நூலகத்தில் இருந்த பல அரிய நூல்கள் ஏற்கனவே காணாமல் போன நிலையில் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை, நிதி பற்றாக்குறைகள் இருந்த சரஸ்வதி நூலகத்தை மேம்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் வரும் இந்த நூலகத்தை கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆய்வு செய்தார்.

அப்போது நூலகத்திற்கு தேவையான வசதிகள், நிதி உதவிகள் குறித்து பணியாளரிடமும் அதன் இயக்குநராக உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜத்திடமும் அறிக்கை பெற்று சென்றார். இந்நிலையில் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டு தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் ஆய்வு நூலகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர் சந்திரமோகன் கூறுகையில், "தமிழக பொது நூலக சட்டவிதிகளின் கீழ் அரசு உதவி பெறும் நூலகமான தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகால் நூலகம் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஆய்வு மற்றும் வெளியீடுகள் கைப் பிரதிகளை பாதுகாப்பது நூலகம் மற்றும் அருங்காட்சியகத்தை பராமரித்து மேம்படுத்துவது, ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாப்பது, அவற்றை மின்னணு வடிவில் மாற்றி சேமிப்பது உள்ளிட்ட முக்கிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

இதையும் படிங்க: BREAKING: சிவகாசியில் சட்டவிரோதமாக வீட்டில் பட்டாசு தயாரிப்பு - விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழப்பு!

மேலும் நிர்வாக செலவுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்காக உதவித் தொகை நூலக பணியாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும், அதேவேளை நூலகத்தின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளுக்கான கணக்குகள் ஆண்டுதோறும் தகுதியான ஆய்வாளர் வாயிலாக சரிபார்க்கப்பட வேண்டும், புதிய திட்டங்கள் அல்லது மேம்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு முன் நூலக இயக்குநரின் அனுமதி பெற வேண்டும், உதவித்தொகை செலவுகள் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை நூலக இயக்குநர் அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TN TNJDECLARED OF HISTORICAL AND CULTURALTN SCHOOLEDUCATION DEPARTMENTதஞ்சாவூர்THANJAVUR SARASWATI MAHAL

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.