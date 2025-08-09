தஞ்சாவூர்: தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டு தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் ஆய்வு நூலகம் அறிவிக்கப்பட்டு ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர் அரண்மனை வளாகத்தில் 300 ஆண்டுகள் பழமையான சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் உள்ளது. தஞ்சாவூரின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக திகழும் சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மராத்தி, சமஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 81,400 நூல்கள், 47,500 ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நூலகத்தில் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து ஆய்வு மாணவர்கள் வந்திருந்து ஆய்வு செய்தும் வருகின்றனர். ஓலைச்சுவடிகளில் இருந்து தமிழ், ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இந்த நூலகத்தில் இருந்த பல அரிய நூல்கள் ஏற்கனவே காணாமல் போன நிலையில் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை, நிதி பற்றாக்குறைகள் இருந்த சரஸ்வதி நூலகத்தை மேம்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் வரும் இந்த நூலகத்தை கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது நூலகத்திற்கு தேவையான வசதிகள், நிதி உதவிகள் குறித்து பணியாளரிடமும் அதன் இயக்குநராக உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜத்திடமும் அறிக்கை பெற்று சென்றார். இந்நிலையில் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டு தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மஹால் ஆய்வு நூலகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர் சந்திரமோகன் கூறுகையில், "தமிழக பொது நூலக சட்டவிதிகளின் கீழ் அரசு உதவி பெறும் நூலகமான தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகால் நூலகம் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஆய்வு மற்றும் வெளியீடுகள் கைப் பிரதிகளை பாதுகாப்பது நூலகம் மற்றும் அருங்காட்சியகத்தை பராமரித்து மேம்படுத்துவது, ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாப்பது, அவற்றை மின்னணு வடிவில் மாற்றி சேமிப்பது உள்ளிட்ட முக்கிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
மேலும் நிர்வாக செலவுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்காக உதவித் தொகை நூலக பணியாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும், அதேவேளை நூலகத்தின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளுக்கான கணக்குகள் ஆண்டுதோறும் தகுதியான ஆய்வாளர் வாயிலாக சரிபார்க்கப்பட வேண்டும், புதிய திட்டங்கள் அல்லது மேம்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு முன் நூலக இயக்குநரின் அனுமதி பெற வேண்டும், உதவித்தொகை செலவுகள் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை நூலக இயக்குநர் அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
