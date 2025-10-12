ETV Bharat / state

ஹெல்மெட் அணிவது குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி: பரிசுகளை அள்ளிக் கொடுத்த தொண்டு நிறுவனம்!

தஞ்சாவூரில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு பட்டுப் புடவை, வெள்ளி நாணயம், ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல், சினிமா பட டிக்கெட் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.

ஹெல்மெட் அணிவது குறித்து நூதன முறையில் விழிப்புணர்வு
ஹெல்மெட் அணிவது குறித்து நூதன முறையில் விழிப்புணர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 12, 2025 at 3:22 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 3:37 PM IST

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஹெல்மெட் அணிவது குறித்து நூதன முறையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

தஞ்சாவூரில் விபத்துக்களை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் போக்குவரத்து காவல் துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர். போக்குவரத்து விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது குறித்து போலீசார் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர். அதேபோல் ஹெல்மெட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டுபவர்களுக்கு அபராதம் விதித்து, அறிவுரையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

சாலை விழிப்புணர்வின் ஒரு அங்கமாக சாலை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி போக்குவரத்து போலீசார் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் இணைந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், தஞ்சாவூரில் போக்குவரத்து காவல் பிரிவு, அனு மருத்துவமனை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மையம் சார்பில் தஞ்சை கான்வென்ட் சாலையில் ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் 50 பேரை மாவட்ட காவல் எஸ்பி ராஜாராம் நிறுத்தி, அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறி இலவசமாக ஹெல்மெட் வழங்கினார்.

ஹெல்மெட் அணிவது குறித்து நூதன முறையில் விழிப்புணர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து விவசாயி மதியழகன் என்பவர் தனது தோட்டத்தில் இயற்கை விவசாய முறையில் விளைந்த வாழைப்பழங்களை அவர்களிடம் கொடுத்து, ஹெல்மெட் அணிவதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக் கூறி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார். இவற்றைப் பெற்றுக் கொண்ட இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் டிஎஸ்பி சோமசுந்தரம், போக்குவரத்து காவல் இன்ஸ்பெக்டர் ரவிச்சந்திரனிடம் இனி ஹெல்மெட் அணிந்து கொண்டே வாகனங்களை ஓட்டுவோம் என உறுதியளித்துவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றனர்.

அதேபோல், ஜோதி தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்களுக்கு பட்டுப் புடவை, வெள்ளி நாணயம், ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல், சினிமா பட டிக்கெட், மாங்காய் ஒரு கிலோ, பூண்டு ஒரு கிலோ, தக்காளி ஒரு கிலோ மற்றும் இனிப்பு வகைகள், ஐஸ்கிரீம் என பல்வேறு பொருட்களை இலவசமாக வழங்கி நூதன முறையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.

அப்போது பேசிய வாகன ஓட்டி ஒருவர், “நான் வீட்டில் இருந்து கிளம்பும்போது வாகனத்தின் சாவியுடன் சேர்ந்து ஹெல்மெட்டையும் எடுத்து அணிந்து கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளேன்.

இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை - திருமா கோரிக்கை!

எனது உறவினர் ஒருவர் விபத்தில் உயிரிழந்தார். நாம் ஹெல்மெட் அணியாமல் வாகன ஓட்டுவதை அலட்சியமாக பார்க்க கூடாது. சாலை பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும். எப்போதும் நேரம் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. முன்னெச்சரிக்கையாக நமது உயிரையும், வாழ்க்கையையும் பாதுகாக்க ஹெல்மெட் அணிந்து வாகனம் ஓட்டுங்கள்” என்றார்.

Last Updated : October 12, 2025 at 3:37 PM IST

ஹெல்மெட் விழிப்புணர்வுHELMET WEARING AWARENESSTHANJAVURTHANJAVUR HELMET AWARENESSHELMET AWARENESS GIFT

