ஹெல்மெட் அணிந்து வாகனம் ஓட்டி வந்த பெண்களுக்கு 'சிறப்பு' பரிசுகள்!
ஹெல்மெட் அணிந்து இருசக்கர வாகனங்கள் ஓட்டி வந்த 50 மகளிருக்கு தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் தலா ஒரு கிராம் வெள்ளி நாணயம், பட்டுப்புடவை, அரை கிலோ இனிப்புகள் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டன.
Published : September 22, 2025 at 1:43 PM IST
தஞ்சாவூர்: ’தமிழகத்தில் இந்தியைத் திணிப்பது தவறு, அதே போல் ஹெல்மெட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டுவது தவறு' என்ற பெயரில் நடத்தப்பட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட மகளிருக்கு தனியார் தொண்டு நிறுவனம் பரிசுகளை வழங்கி வியப்பில் ஆழ்த்தியது.
மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் நேற்று (செப் 21) சென்னையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய போது, "தமிழகத்தில் மும்மொழிக் கொள்கையை அரசியலாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். 3-வது மொழியாக ஏதாவதொரு மொழியை படிக்க வேண்டும் என்று தான் மத்திய அரசு கூறுகிறது. ஆனால், மத்திய அரசு இந்தியை திணிக்க பார்ப்பதாக மாநில அரசு தவறான தகவலை பரப்பி வருகின்றனர்" எனறு கூறினார்.
அவரது இந்த பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதத்திலும், சாலை பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் ’இந்தியை திணிக்காதே’ ‘பைக்கில் ஹெல்மெட்டை மறக்காதே’ என்ற பெயரில் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒரு அங்கமாக தஞ்சை காந்திஜி சாலை மற்றும் ஆற்றுப்பாலம் சாலைகளில் ஹெல்மெட் அணிந்து இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டி வந்த 50 பெண்களை ஒன்றாக நிற்க வைத்து தாம்பூலம் தட்டுடன் வரவேற்பளித்தனர். அத்துடன் அவர்களுக்கு சந்தனம், குங்குமம் வழங்கி அனைவரையும் பன்னீர் தெளித்து வாழ்த்துகள் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து அந்த 50 பெண்களு்ககும் தலா ஒரு கிராம் வெள்ளி நாணயம், பட்டுப்புடவை, அரை கிலோ இனிப்புகள், சாக்லேட் உள்ளிட்டவை பரிசாக வழங்கப்பட்டன. இதனை அப்பெண்கள் மகிழ்ச்சியுடன் பெற்று கொண்டனர். தொடர்ந்து அவர்களிடம் தனியார் தொண்டு நிறுவன நிர்வாகிகள் பேசினார்.
அப்போது அவர்கள், "தமிழ்நாடு மொழிக்கென தனி இடத்தை கொண்ட மாநிலம். தமிழ் மொழி உலகிலேயே பழமையான மொழி. அதனை பேசும் சிறப்பு நமக்கு கிடைத்துள்ளது. ஆனால், அந்த சிறப்பை நம்மிடம் இருந்து மத்திய அரசு பறிக்க பார்க்கிறது. இந்தியை மக்களிடம் திணிக்க பார்க்கிறது.
மும்மொழி கொள்கையின் அடிப்படை அனைத்து மாநிலங்களுக்குள்ளும் இந்தி வர வேண்டும் என்பது தான். எனவே மத்திய அரசின் இந்த கொள்கை தவறானது. அதே போல், நாம் பைக்கில் செல்லும் போது ஹெல்மெட் அணியாமல் செல்வதும் தவறானது. காவல்துறையினர் அபராதம் விதிப்பார்கள் என்பதற்காக ஹெல்மெட் அணியாமல், அனைவரும் அவரவர் உயிர்களை காப்பதற்காகவும், உங்களது குடும்பத்துக்காகவும் பொறுப்புணர்வோடு ஹெல்மெட் அணிந்து வாகனங்களை இயக்க வேண்டும்" என்றனர்.
நிறைவாக பரிசுகள் கொடுத்து முடித்த பிறகு 50 பேரையும் பெட்ரோல் பங்க் அழைத்து சென்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலும் அவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.