"தாய்மாமன் சீர் சுமந்து வாராண்டி..." - பூப்புனித விழாவிற்கு டிராக்டர்களில் வந்த சீர்வரிசைகள்! - OTTAPIDARAM THAIMAMAN SEER VARISAI

டிராக்டர்களில் சீர்வரிசை கொண்டு வந்த தாய் மாமன்கள் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

தூத்துக்குடி:

தூத்துக்குடி: ஓட்டப்பிடாரம் அருகே மஞ்சநாயக்கன்பட்டியில் நடைபெற்ற மஞ்சள் நீராட்டு விழாவில், தாய்மாமன்கள் சீர்வரிசைப் பொருட்களை இரண்டு டிராக்டர்களில் கொண்டு சென்றனர். இதில், கரகாட்டம் உள்ளிட்ட ஆட்டம், பாட்டத்துடன் திருவிழா போன்று சீர்வரிசையை எடுத்துச் சென்றனர். தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள மஞ்சநாயக்கன்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சதிஷ் - பூமாரி தம்பதி. இவர்களின் மகள் மனிஷா. இவரின் பூப்புனித மஞ்சள் நீராட்டு விழா, நேற்று (மே 5) இரவு மஞ்சநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு, பூமாரி உடன் பிறந்த சகோதரர்களான அதே பகுதியை சேர்ந்த மனிஷாவின் தாய் மாமன்கள், தங்க மாரியப்பன், மகேஷ் கண்ணன் இருவரும் தங்களது மருமகளின் மஞ்சள் நீராட்டு விழாவில், தாய்மாமன் முறையை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என எண்ணி திருவிழா போன்று செய்துள்ளனர். சீர்வரிசையாக பட்டுச் சேலை, தங்க நகை, வளையல், அண்டா, பாத்திரங்கள், இனிப்புகள், பழங்கள், பூக்கள் என ஏராளமான பொருட்கள் அடங்கிய தாம்பூல தட்டுகளை இரண்டு டிராக்டர்களில் வைத்து கொண்டு வந்தனர். பூப்புனித விழாவிற்கு கொண்டுவரப்பட்ட சீர்வரிசைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

