சாத்தூர் அருகே பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து... ஒருவர் பலி! - CRACKER FACTORY EXPLOSION

வெடி விபத்து நடைபெற்ற இடம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 6, 2025 at 9:25 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 11:17 AM IST 1 Min Read

விருதுநகர்: சாத்தூர் அருகே கீழதாயில்பட்டியில் பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் ஒருவர் பலியானார். விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே உள்ள கீழதாயில்பட்டி கிராமத்தில் கணேசன் என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பட்டாசு ஆலையில் சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட அறைகள் உள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று காலை பட்டாசு தொழிலாளர்கள் வழக்கம்போல் பணிக்கு வந்துள்ளனர். அப்பொழுது ஒரு அறையில் எதிர்பாராத வகையில் தீவிபத்து ஏற்படவே, பலத்த சத்தத்துடன் பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியதில் சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தீ அருகில் இருந்த அறைகளுக்கு பரவியதால், பத்துக்கும் மேற்பட்ட அறைகள் தரைமட்டமாகியுள்ளது. தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வாகனங்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராட்டத்திற்கு பின்பு உள்ளே சென்று தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த தீ விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் சிதறிய நிலையில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். மேலும் நான்கு பேர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சம்பவ இடத்தில் காவல்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த் துறையினர் ஜேசிபி வாகனம் மூலம் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

