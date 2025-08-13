சென்னை: 1,000 போலீசார் வந்தாலும் நாங்கள் களத்தில் நிற்போம். ஒருபோதும் பின்வாங்கவோ, பயப்படவோ மாட்டோம் என்று தூய்மைப் பணியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தற்காலிக தூய்மைப் பணியாளர்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் 1-ம் தேதி முதல் 13 நாட்களாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டத்திற்கு அதிமுக, தவெக, பாஜக, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் திரை பிரபலங்கள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், தூய்மைப் பணியாளர்களின் போராட்டம் காரணமாக பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதாக தேன்மொழி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 13) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ''போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும். போராட்டத்திற்கென்று அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் போராட்டம் நடத்திக் கொள்ளலாம். சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அனைவரையும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.'' என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
அதனை தொடர்ந்து, நீதிமன்ற உத்தரவையும் மீறி போராட்டத்தை தொடர்ந்தால், நீதிமன்ற அவமதிப்பிற்கு ஆளாக நேரிடும் என காவல்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. மேலும், போராட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் ஏராளமான காவல் துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கிடையே, உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களுடன் சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் அமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். இந்த பேச்சுவார்த்தையில் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என் நேரு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, துணை மேயர் மகேஷ் குமார், மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர். தூய்மை பணியாளர்கள் சார்பில் இரண்டு வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஆனால், அமைச்சர்களுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தோல்வியில் முடிந்ததன் காரணமாக, தங்களின் போராட்டம் தொடரும் என்று தூய்மைப் பணியாளர்கள் அறிவித்தனர்.
இதுகுறித்து தூய்மைப் பணியாளர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர் பாரதி கூறுகையில், ''சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் காவல் துறையினர் இவர்களாகவே ஜோடித்து ஒரு மனுதாரரை நியமித்து, உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர். எங்களின் போராட்டத்துக்கு எதிராக எந்த ஒரு பொதுமக்களும் புகார் தரவில்லை. 1,000 போலீசார் வந்தாலும் நாங்கள் களத்தில் நிற்போம். ஒருபோதும் பின்வாங்கவோ, பயப்படவோ மாட்டோம்'' என்று தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் உடனடியாக கலைய வேண்டும், இல்லாவிட்டால் வழக்கு தொடரப்படும் எனவும் ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் வெளிநபர்கள் யாரும் இருக்க கூடாது எனவும் மேற்கு மண்டல காவல் இணை ஆணையர் விஜயகுமார் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
இந்த உத்தரவை தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெறும் இடமான ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். மேலும், போராட்டம் நடைபெறும் பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை ஒருவழி சாலையாக மாற்றப்பட்டு தடுப்புகள் அமைத்து காவல் துறையினர் குவிக்கப்பட்டனர்.
இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, '' ரிப்பன் மாளிகை, தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்துவதற்கான இடம் இல்லை என நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. போராட்டக்காரர்கள் கலைந்து சென்று 31-ம் தேதிக்குள் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும். சென்னை மாநகராட்சிக்கு தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு முழுவதும் வழங்கப்படும். நீதிமன்றத்தை மதித்து தமிழ்நாடு அரசு அவர்களை கலைந்து செல்ல அறிவுறுத்தியுள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் மாநகராட்சி செயல்படும்'' என்று தெரிவித்தார்.
இந்த நிலையில், போராட்டம் நடைபெற்று வரும் சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகை காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. எந்த நேரத்திலும் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
