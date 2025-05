ETV Bharat / state

சக்கராசனம் மூலம் 150 மீட்டர் தூரம் சென்ற 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்! குவியும் பாராட்டு! - YOGA KID WORLD RECORD

தென்காசி: சக்கராசனம் மூலம் 150 மீட்டர் தூரம் சென்று 8ஆம் வகுப்பு மாணவர் தென்காசி நோவா உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளார். சக்கராசனம் என்பது உடலை சக்கரம் போல் வளைந்து பின்னோக்கி சக்கரம் போல் சுற்றிச் செல்வது ஆகும். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தனியார்ப் பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவர் விவின் சூர்யா. இவரது பெற்றோர் ஆறுமுகம் - தங்கம் தம்பதி. இவர்கள் இருவரும் யோகா ஆசிரியராக உள்ளனர். இந்நிலையில், இவர்களது மகன் விவின் சூர்யா இன்று (மே 5) தென்காசி மாவட்டத்தில் நோவா அறக்கட்டளை நடத்திய யோகா உலக சாதனை போட்டியில் கலந்து கொண்டார். இந்த போட்டியில் விவின் செங்கோட்டைப் பூங்காவிலிருந்து சக்கராசனம் மூலம் 150 மீட்டர் தூரம் சென்று, நோவா உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடிக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார். ஏற்கனவே, அபுதாபியைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவரின் சக்கராசனம் மூலம் 110 மீட்டர் தூரம் சென்று சாதனை படைத்துள்ளார். அவரது சாதனையை முறியடிக்கும் முயற்சியை தென்காசி புதூர் பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் ரவிசங்கர் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து மாணவர் விவின் சூர்யா 150 மீட்டாரை சில நிமிடங்களில் கடந்து பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தினார், மாணவரின் சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில் நோவா உலக சாதனை புத்தகம் சார்பில் மலர் மற்றும் பதக்கம் அனுபவிக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறுவர்கள், பொதுமக்கள் எனப் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

