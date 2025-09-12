அமெ. விசா பெற போலி ஆவணம் அளித்த தெலங்கானா இளைஞர் சென்னையில் கைது! 10-வது முயற்சியில் சிக்கிய பின்னணி!
Published : September 12, 2025 at 7:46 PM IST
சென்னை: சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க துணை தூதரகத்தில் போலி ஆவணங்கள் கொடுத்து விசா பெற முயன்ற தெலங்கானா இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். 9 முறை போலி ஆவணங்கள் அளித்தும் விசா கிடைக்காத நிலையில் 10-வது முயற்சியில் சிக்கிய பின்னணி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.
சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க துணை தூதரகத்தின் உதவி பாதுகாப்பு அதிகாரி ஐசக் எம்மெட் கடந்த 9-ம் தேதி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவில் புகார் ஒன்று அளித்திருந்தார். அதில், ''கடந்த 9 ஆம் தேதி அமெரிக்கத் தூதரகத்தில் மாணவர் விசா பெறுவதற்காக ஸ்ரீகாந்த் அங்கதி என்பவர் கல்வி சான்றிதழ்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை சமர்பித்தார்.
இந்த ஆவணங்களை அமெரிக்கத் தூதரக அதிகாரிகள் சரி பார்த்த போது, கல்வி சான்றிதழ்கள் மற்றும் வங்கி ஆவணங்களை போலியாக தயார் செய்து மாணவர் விசா பெற முயன்றது தெரிய வந்தது. அதன் பேரில் ஸ்ரீகாந்த் அங்கதி என்பவர் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என குறிப்பிட்டு இருந்தார்.
புகாரின்பேரில் மத்திய குற்றப்பிரிவு சார்பில் போலி ஆவண புலனாய்வு பிரிவில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த வழக்கில் துரித நடவடிக்கை எடுக்க பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, போலி ஆவண புலனாய்வு பிரிவு காவல் உதவி ஆணையர் மற்றும் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான குழு விசாரணை மேற்கொண்டு போலி ஆவணங்களை சமர்பித்த தெலங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீகாந்த் அங்கதி (30) என்பவரை கைது செய்தது.
இதையடுத்து அவரிடம் இருந்து போலி கல்வி சான்றிதழ்கள் மற்றும் வங்கி கணக்கு ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ஸ்ரீகாந்த் அங்கதி தெலங்கானா மாநிலம், வாரங்கல் பகுதியில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பு முடித்தது தெரிய வந்தது.
மேலும், அமெரிக்காவிற்கு F1 மாணவர் விசாவில் செல்வதற்கு மதிப்பெண் மற்றும் வங்கி நிரந்தர வைப்புத்தொகை குறைவாக இருந்ததால் மதிப்பெண்களை மாற்றியுள்ளார். இதை வைத்து தற்காலிகமாக ஹைதராபாத்தில் உள்ள சாப்டெக்கி என்ற நிறுவனத்தில் பணி செய்து வந்தார். வங்கி வைப்பு தொகையை அதிகமாக குறிப்பிடும் விதமாக போலி ஆவணம் தயார் செய்ததும் தெரிய வந்தது.
மேலும், இந்த போலி ஆவணங்களை கொல்கத்தா, டெல்லி, ஹைதராபாத், மும்பை, சென்னை ஆகிய இடங்களில் உள்ள அமெரிக்க துணை தூதரகங்களில் இதற்கு முன்பாக 9 முறை சமர்பித்தும் F1 மாணவர் விசாவை பெற இயலாததால் மீண்டும் 10 ஆவது முறையாக கடந்த 9 ஆம் தேதி சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க துணை தூதரகத்தில் போலி ஆவணங்களை சமர்பித்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட ஸ்ரீகாந்த் அங்கதி மீது மோசடி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், பின்னர் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.