‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ நிகழ்ச்சி - சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறார் தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி!
தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்கள் குறித்தும் அதனால் பயனடைந்தோர் குறித்தும் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை கூடுதல் செயலாளர் அமுதா ஊடகங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டார்.
Published : September 22, 2025 at 3:30 PM IST
சென்னை: ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ நிகழ்ச்சியில் தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி பங்கேற்க உள்ளதாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை கூடுதல் செயலாளர் அமுதா தெரிவித்தார்.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அமுதா இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ என்ற நிகழ்ச்சி குறித்த விவரங்களை தெரிவித்தார். அவர் பேசிய போது, “செப்டம்பர் 25-ம் தேதி சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ என்ற தலைப்பில், தமிழ்நாடு அரசு கல்வியில் செய்த சாதனைகள், சிறப்புகள் குறித்த மாபெரும் கொண்டாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
நான் முதல்வன், தமிழ் புதல்வன், புதுமைப்பெண் உள்ளிட்ட 7 திட்டங்களை உள்ளடக்கி இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இந்த ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ விழாவில், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க உள்ளார்.
இந்நிகழ்ச்சி குறித்து விரிவான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும். 4 முதல் 7 மணி வரை மேற்கண்ட திட்டங்கள் குறித்தும், அதில் பயன் பெற்று சாதனை படைத்தவர்கள் குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்படும்” என்றார்.
தொடர்ந்து தமிழக அரசின் திட்டங்களால் பயன்பெற்றவர்கள் குறித்து பேசிய அவர், “‘நான் முதல்வன்’ திட்டத்தின் மூலம் 14.60 லட்சம் பேர் பயன் பெற்றுள்ளனர். ‘புதுமைப்பெண்’ திட்டத்தின் மூலம் 5.29 லட்சம் பேர் பயனடைந்துள்ளனர். ‘தமிழ்ப்புதல்வன்’ திட்டத்தின் மூலமும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பயன் பெற்றுள்ளனர். கடந்த ஆண்டை விட ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
காலை உணவு திட்டம் மூலம் 37,416 பள்ளிகளில் பயிலும் 20.59 லட்சம் மாணவர்கள பயன் பெற்று வருகின்றனர். நாட்டிலேயே அதிக பெண் குழந்தைகள் உயர் கல்வி பயிலும் மாநிலம் தமிழ்நாடு என்ற சிறப்பை பெற்றிருக்கிறது. அதே போல் தமிழ்நாட்டில் இருபாலர் 75 சதவீதம் பேர் உயர் கல்வி பயில்கின்றனர்.
3.92 லட்சம் ஆண் பிள்ளைகள் ‘தமிழ் புதல்வன்’ திட்டம் மூலம் பயன் பெற்று வருகின்றனர். ரூ. 548 கோடி விளையாட்டு கட்டமைப்பு வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ரூ.150 கோடி அளவிலான ஊக்க பரிசுகள் வழங்கப்படவுள்ளன. இதுவரை 77 தொகுதிகளில் மினி விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
12,620 ஊராட்சிகளில் ரூ.86 கோடி மதிப்பீட்டில் கலைஞர் பெயரில் விளையாட்டு உபகரணகங்கள் வழங்கப்பட்டு உள்ளன. தேசிய கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் தமிழ் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது. முதல் தலைமுறை மாணவர்கள் பலர் வெளிநாடு மற்றும் உள் நாடுகளில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் பயில அரசு வழிவகை செய்துள்ளது” என்று கூறினார்.