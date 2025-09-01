திருநெல்வேலி: தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேநீர் விலை இன்று உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தேநீர் விலை உயர்வுக்கு நெல்லைப் பகுதியில் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
பால், சீனி, கியாஸ் உள்ளிட்டவற்றின் விலை அதிகரிப்பால், இன்று முதல் தேநீர் விலையை கடை உரிமையாளர்கள் உயர்த்தியுள்ளனர். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டின் தலைநகரமான சென்னையில் இன்று (செப்.1) முதல் கடைகளில் டீ, காபி விலை அதிகபட்சம் 5 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு டீ விலை உயர்வு அமலுக்கு வந்துள்ளது.
பொதுவாக டீ ‘ஏழைகளின் பானம்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. அன்றாடம் கூலி வேலை செய்பவர்கள், கட்டுமான தொழிலாளர்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் சாலையோரத்தில் உள்ள டீக்கடைகளில் நண்பர்களோடு சேர்ந்து டீ அருந்துவதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர். அப்படி, டீ குடிப்பதால் மனதிலும், உடலிலும் ஒருவித புத்துணர்ச்சியும் கிடைப்பதாக அவர்கள் நம்புகின்றனர். குறிப்பாக, நண்பர்களோடும், உறவினர்களோடு மனம் விட்டு பேசும் இடமாகவும் டீக்கடைகள் உள்ளன.
மழை காலங்களில் குளிர்ச்சியான வானிலைக்கு இதமாக சூடாக டீ குடிப்பதற்கு என ஒரு பட்டாளமே உள்ளது. வெயில் காலத்தில் கூட டீ குடிப்பதை விடாத மக்கள் நம்மூரை சேர்ந்தவர்கள். அந்த வகையில், மக்களின் வாழ்வியலோடு ஒன்றிணைந்த பானமாக தேநீர் விளங்குகிறது.
இந்நிலையில், சென்னையை தொடர்ந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் தேநீர் விலை உயர்வு இன்று அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாநகரப் பகுதியில் பல்வேறு கடைகளில் டீ விலை ஒரு ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பாளையங்கோட்டை, நெல்லை சந்திப்பு போன்ற இடங்களில் சில கடைகளில் இன்று முதல் டீ, காபி விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி நேற்று வரை 10 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் 12 ரூபாய் வரை விற்பனையான டீ, இன்று சில கடைகளில் 13 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. டீ விலை உயர்வு மக்களை எந்த அளவுக்கு பாதித்துள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில் டீக்கடைகளை தேடிச் சென்றோம். ஆனால், வழக்கம் போல் டீக்கடைகள் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தன. டீ அருந்திக் கொண்டும், கலகலப்பாக பேசிக் கொண்டும் இருந்தவர்களிடம் பேச்சு கொடுத்தோம்.
அப்போது மேலப்பாளையத்தை சேர்ந்த முஸ்தபா என்ற இளைஞர் நம்மிடம் கூறுகையில், “நான் உணவு டெலிவரி செய்யும் வேலை செய்து வருகிறேன். என்னை போன்ற நபர்கள் ஹோட்டல்களில் அதிக விலை கொடுத்து சாப்பிட வழியில்லாமல் பசியை போக்க தான் டீ குடிக்கிறோம். நாள் முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்தால் அதிகபட்சம் ரூ.900 கிடைக்கும். அதில் பெட்ரோலுக்கு ரூ.300 போக மீதமுள்ள ரூ.600 வைத்துக் கொண்டு தான் வீட்டு வாடகை, வங்கி கடன் என அனைத்தையும் சமாளிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, இந்த டீ விலை உயர்வு என்னை போன்றவர்களுக்கு மிகுந்த மன உளைச்சலையும், பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. டீ தானே என்று சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். டீ தான் எங்களுக்கு முக்கியம்” என்று வேதனையோடு தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய சங்கரன் என்ற முதியவர், “மக்கள் இது போன்ற விலை உயர்வை எதிர்ப்பதில்லை. நேற்று வரை கொடுக்க முடிந்த ஒரு பொருளை இன்று ஏன் கொடுக்க முடியவில்லை? ஏன் விலை உயர்ந்தது? விலை உயர்வுக்கான காரணம் என்ன? என்று யாரும் கேள்விகள் கேட்பதில்லை. எல்லாம் நம் தலையெழுத்து என்று புலம்பி விட்டு செல்கின்றனர். மக்கள் அனைவரும் அடிமை போல வாழ்கிறார்கள். கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லை என்பதால் இங்கு யாருக்கும் பயம் இல்லை” என ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
சண்முகசுந்தரம் என்ற முதியவர், "பால், சீனி உள்ளிட்டவற்றின் விலை உயர்ந்ததாலே, டீ விலையையும் உயத்தி வருகின்றனர். இந்த விலை உயர்வு ஏழை எளிய மக்களை தான் கடுமையாக பாதிக்கும். ஏனென்றால், அவர்களால் டீ குடிக்காமல் இருக்க முடியாது. நான் டீ குடிக்க ஆரம்பித்த காலத்தில் வெறும் 25 பைசா தான். தற்போது எங்கு சென்றாலும், 20 ரூபாய் இல்லையென்றால் டீ குடிக்க முடியாத நிலை உள்ளது” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து தாழையூத்து பகுதியைச் சேர்ந்த பாஸ்கர் என்ற தேநீர் கடை உரிமையாளர் கூறுகையில், “சீனி விலை ரூ.45 ஆக இருந்தது. இன்று 52 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது. இதனால் டீ விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? இந்த விலை உயர்வால் பொதுமக்களுக்கு தான் பாதிப்பு” என தெரிவித்தார்.