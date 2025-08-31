சென்னை: சென்னையில் நாளை முதல் டீ ரூ.15 -க்கும், காபி ரூ.20-க்கும் விற்பனை செய்யப்படும்; பால் மற்றும் கேஸ் விலை உயர்வால் இந்த விலை உயர்வை அமல்படுத்துவதாக டீக்கடை உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
பொதுமக்கள் தினசரி பயன்படுத்தும் பால், காய்கறி, சமையல் சிலிண்டர், பெட்ரோல் உள்ளிட்ட பொருட்களின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துகொண்டே வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். இந்நிலையில், டீ பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் டீ, காபி விலையும் தற்போது உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய காலக்கட்டத்தில், ஒரு நாளினை டீ இல்லாமல் தொடங்குவது என்பது முடியாத ஒன்றாக உள்ளது. டீ குடிப்பது என்பது பழக்கம் என்பதை தாண்டி, பலரது வாழ்க்கையில் ஒரு உணர்வாக உள்ளது. நமது நண்பர்கள் வட்டாரத்திலும் டீ பிரியர் என்று பலர் இருப்பார்கள். மகிழ்ச்சி, சோகம், துக்கம் என அனைத்து தருணத்திற்கும் ஒரே தீர்வாக அவர்கள் வாழ்க்கையில் டீ இருக்கும்.
அதிலும், சென்னை போன்ற பெரு நகரங்களில் வசிக்கும் மக்கள், குறிப்பாக வேலைக்கு செல்பவர்கள் காலை, மாலை என நேரம் காலம் பார்க்காமல் டீ குடிப்பது வழக்கம். அப்படி, சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி பகுதியில் மட்டும் 4000-க்கும் மேற்பட்ட டீ கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
டீ விலை உயர்வு:
இந்நிலையில், டீ பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் டீ மற்றும் காபி விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு டீ ரூ.12 ஆகவும், காபி ரூ.15 ஆகவும் இருந்த நிலையில், நாளை (செப்.1) முதல் டீ ரூ.15-க்கும், காபி ரூ.20க்கும், லெமன் டீ ரூ.15, பால் ரூ.15, ஸ்பெஷல் டீ ரூ. 20, பூஸ்ட் ரூ.25க்கும் விற்பனை செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை பெருநகர டீ கடை உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் ஆனந்தனிடம் கேட்டபோது, “டீக்கடையில் தரமான பொருட்களை வழங்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய நோக்கம். எனவே, அந்தந்த பகுதிக்கு ஏற்ப, தேவைப்பட்டால் விலை ஏற்றிக் கொள்ளுமாறு கூறியுள்ளோம். கேஸ் சிலிண்டர், பால் விலை, டீ தூள் ஆகியவற்றின் விலை உயர்வு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் விலை ஏற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. அந்தந்த பகுதியில் உள்ள டீக்கடை உரிமையாளர்கள் கூடி விலையை நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தி உள்ளோம்” இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, சென்னையில் கடந்த 2022 ஏப்ரல் மாதம் எரிவாயு மற்றும் பால் விலை உயர்வு காரணமாக, டீ விலை ரூ.10லிருந்து ரூ.12க்கு உயர்த்தப்பட்டது. அதேபோல், காபி விலை ரூ. 12லிருந்து ரூ. 15க்கு உயர்த்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.