‘தமிழனை தலைகுனிய விடமாட்டோம்’ - முதலமைச்சர் தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்பு!
68,000-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில், ஓரணியில் தமிழ்நாடு இயக்கத்தின் மூலம் திமுகவில் இணைந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டோம் என உறுதிமொழியேற்றனர்.
Published : September 15, 2025 at 8:07 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக நிறுவனருமான அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, ஓரணியில் தமிழ்நாடு பரப்புரை இயக்கத்தின் வாயிலாக திமுகவில் இணைந்தவர்கள், தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டோம் என உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர்.
கடந்த ஜூலை மாதம் தி.மு.க சார்பில் ‘ஓரிணியில் தமிழ்நாடு’ என்ற பரப்புரை இயக்கததை தி.மு.க தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரமான மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இதன் மூலம், தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு கோடி குடும்பங்கள் தி.மு.க-வில் இணைந்துள்ளதாக கூறப்பட்டது.
இந்நிலையில் இன்று அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு, வரும் செப்டம்பர் 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் திமுக சார்பில் மாவட்ட அளவில் ஓரணியில் தமிழ்நாடு என்ற தீர்மான விளக்கப் பொதுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்றும் திமுக தலைமை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அண்ணா பிறந்த நாளில், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 68,000-க்கும் அதிகமான வாக்குச் சாவடிகளில், அந்தந்த வாக்குச் சாவடிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தி.மு.க-வில் இணைந்த உறுப்பினர்களை ஒன்று திரட்டி, "தமிழ்நாட்டை தலைகுனியே விட மாட்டோம்" என்ற உறுதிமொழி ஏற்றிட வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியிருந்தார்.
அந்த வகையில், இன்று அண்ணாவின் 117-ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும், ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்குட்பட்ட பகுதிகளிலும் தி.மு.க-வில் இணைந்த குடும்பத்தினர், "தமிழ்நாட்டை தலை குனிய விடமாட்டோம்" என உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
சென்னையில், தி.மு.க தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், முதன்மை செயலாளர் கே.என்.நேரு, பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு உள்ளிட்ட கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டோம் என்ற உறுதிமொழியை ஏற்றுக் கொண்டனர். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதிமொழியை படிக்க மற்றவர்கள் அதனை பின்தொடர்ந்து உறுதிமொழியாக ஏற்றுக் கொண்டனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகவினர் சார்பில் நடைபெற்ற உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்வுகளில், சட்டப் பேரவை உறுப்பினர்கள், மாவட்டச் செயலாளர்கள், அமைச்சர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள், இளைஞர், இளம்பெண்கள் என திரளானோர் கலந்து கொண்டு உறுதிமொழி ஏற்றனர்.