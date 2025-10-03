ETV Bharat / state

" தமிழ்நாட்டில் IAS, IPS அதிகாரிகள் விஜய்க்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார்கள்" - வேல்முருகன் குற்றச்சாட்டு!

விஜய் கைது செய்வதில் இருந்து தப்பிப்பதற்கான சூழலை தமிழக பாஜகவும், மோடி அரசும் செய்து வருகிறது என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன்
தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 1:11 PM IST

திருச்சி: ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் டெல்லியடன் தொடர்பில் உள்ள அதிகாரிகள் முதலமைச்சரிடம் இருந்து கொண்டு அவரை வீழ்த்த மறைமுகமாக சதி செய்கிறார்கள் என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் திருச்சி மாவட்டம் சார்பில் மாவட்ட கலந்தாய்வு மற்றும் நிர்வாகிகள் நியமன கடிதம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி, திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் தலைவரும், எம்.எல்.ஏ.வுமான வேல்முருகன் கலந்து கொண்டு புதிய நிர்வாகிகளுக்கு நியமன கடிதங்களை வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து வேல்முருகன், “நடிகர் விஜயை காண்பதற்காக அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வருகை புரிந்தனர். விஜய் சுமார் 7 மணி நேரம் தாமதமாக வந்ததால், பொதுமக்கள் மயக்கம் அடைந்தனர். இவர்களை, முறையாக காப்பாற்றி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று முதலுதவி சிகிச்சை அளித்திருக்க வேண்டும்.

கரூர் நடைபெற்ற சம்பவம் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டது அல்ல. தமிழகத்தில் நடிகரை பார்க்கச் சென்று பொதுமக்கள் உயிரிழந்த வரலாறு இல்லை. இதற்கு விஜய் பொது மன்னிப்பு கோரியிருக்க வேண்டும். ஒரு நியாயமான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், அதற்கு மாறாக நையாண்டி பாணியில் திரைப்படத்தில் வில்லனுக்கு டயலாக் பேசுவது போன்று பேசியிருப்பது தமிழக மக்களிடம் ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தலைவர்களை திரையில் தேடாதீர்கள், தரையில் தேடுங்கள். சினிமா நடிகர்களை நாடாள அழைப்பதும், அவருக்காக உயிரை தியாகம் செய்வது ஏற்புடையதல்ல. இந்த இறப்புக்கு விஜையும். அவரது கட்சியும்தான் பொறுப்பு. அதனை தட்டி கழிப்பது ஏற்புடையது அல்ல” என்றார்.

இதையும் படிங்க: தவெக புஸ்ஸி ஆனந்துக்கு முன்ஜாமீன் கிடைக்குமா? உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “கரூர் துயரத்தில் பாஜக அரசியல் செய்வதை ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட இடர்பாடுகள் மற்றும் இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்பட்ட காலத்தில் இங்கு வராத பாஜக எம்.பிக்கள் குழு தற்போது ஹேமாமாலினி தலமையில் வருவதற்கான அவசியம் என்ன?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும், “விஜய் குறித்து விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கருத்தை நான் வரவேற்கிறேன். ஏன் இன்னும் தவெக தலைவர் விஜய் மீது FIR போடவில்லை? ஏன் அவரை இன்னும் கைது செய்யவில்லை? என திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது கேள்வி நியாயமானது. கரூர் சம்பவத்திற்கு முழு பொறுப்பான விஜய் கைது செய்வதில் இருந்து தப்பிப்பதற்கான சூழலை தமிழக பாஜகவும், மோடி அரசும் செய்து வருகின்றன.

வெளிநாட்டிலிருந்து ராகுல்காந்தி தொலைபேசி மூலம், விஜய் மீது FIR போடக் கூடாது என கூறப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதில் சொல்ல வேண்டும். கரூரில் ஆயுத பூஜைகள் இல்லை. ஆனால், விஜய் வீடு மற்றும் அவர் பயணித்த பேருந்துக்கு ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டங்கள் அரங்கேறுகின்றன.

மறைமுகமாக முதலமைச்சரிடம் இருந்து கொண்டு சிலர் முதலமைச்சரை வீழ்த்த வேண்டும் என ஆர்.எஸ்.எஸ் (RSS) மற்றும் டெல்லியுடன் தொடர்பில் உள்ள அதிகாரிகள் சில காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் IAS, IPS உயர் அதிகாரிகள் விஜய்க்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார்கள். எனவே, முதலமைச்சர் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முதலமைச்சரை நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன்” என்றார்.

