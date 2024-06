கருணாநிதியின் பெயரில் புதிய விருது.. சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் மு.பெ.சாமிநாதன் அறிவிப்பு! - TAMILNADU ASSEMBLY 2024

சிறந்த நூல்களுக்கான பரிசுத் திட்டம் வாயிலாக, 33 வகைப்பாடுகளில் சிறந்த நூல்களை எழுதிய நூலாசிரியர்கள் பதிப்பித்த பதிப்பகத்தாருக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் 2011ஆம் ஆண்டு பரிசுத் தொகை உயர்த்தி வழங்கப்பட்டது. இது தற்போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுரைப்படி, நூலாசிரியருக்கு ரூபாய் 30 ஆயிரத்திலிருந்து ரூபாய் 50 ஆயிரமாகவும், பதிப்பகத்தாருக்கு ரூபாய் 10 ஆயிரத்திலிருந்து ரூபாய் 25 ஆயிரமாகவும் பரிசுத் தொகை உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

5). கவிஞர் முடியரசன் அவர்களுக்கு சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ரூபாய் 50 லட்சம் செலவில் திருவுருவச் சிலை நிறுவப்படும்.

பாவேந்தரால் எனக்குப் பிறகு கவிஞன் முடியரசன் என்று பாராட்டப்பட்டவரும் 'வளையா முடியரசர்', 'வணங்கா முடியரசர்' எனவும் போற்றப்பட்டவருமான வீறுகவியரசர் முடியரசன் புகழைப் போற்றும் வண்ணம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ரூபாய் 50 லட்சம் செலவில் திருவுருவச் சிலை நிறுவப்படும்.

6). கருணாநிதியின் பெயரில் புதிய விருது வழங்கப்படும்(Award the Name of Karunanidhi).

தமிழினத் தலைவர் என்று தமிழ்நாடு மட்டுமன்றி உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழர்களால் அன்பாக அழைக்கப்படும் தமிழ்நாடு அரசின் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் தமிழ்த் தொண்டினைப் போற்றும் வகையில் புதிய விருது தோற்றுவிக்கப்பட்டு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும். கருணாநிதி அடியொற்றி தமிழுக்குத் தொண்டாற்றும் ஒருவருக்கு விருதுத் தொகை ரூபாய் 10 லட்சம், ஒரு சவரன் தங்கப்பதக்கம், பொன்னாடை, தகுதியுரை ஆகியவை வழங்கிட ரூபாய் 11 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

7). சண்டிகர் தமிழ் மன்றத்தின் கட்டட விரிவாக்கப் பணிகளுக்கு ரூபாய் 50 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும்.

சண்டிகர் வாழ் தமிழர்களின் இளந்தலைமுறையினர் தமிழ்மொழியின் சிறப்பினையும், கலைப் பண்பாட்டு விழுமியங்களையும் அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் தமிழ் மொழிப் பயிற்சி, ஆடற்கலை, இசைக்கலை, தையற்கலை மற்றும் எழில் புனைவு உள்ளிட்ட நுண்கலைகளைப் பயிற்றுவிக்க ஏதுவாக சண்டிகர் தமிழ் மன்றக் கட்டட விரிவாக்கப் பணிகளுக்கு ரூபாய் 50 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும்.

8). டெல்லி தமிழ்ச் கலையரங்கத்தினைப் சங்கத்தின் புனரமைக்க ரூபாய் 50 லட்சம் வழங்கப்படும்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் டெல்லித் தமிழ்ச் சங்கத்தில் 1997ஆம் ஆண்டு திறந்து வைக்கப்பட்ட திருவள்ளுவர் கலையரங்கத்தில் டெல்லி வாழ் தமிழர்களின் வழித்தோன்றல்கள் பயனுறும் வண்ணம் தமிழ் மொழிப் பயிற்சி, நடனம் மற்றும் இசை வகுப்புகள் நடத்துதல், தமிழ் சார்ந்த கலை, இலக்கிய நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட தமிழ்சார்ந்த நிகழ்வுகள் நடத்திட ஏதுவாக கலையரங்கத்தினைப் புனரமைத்திட டெல்லித் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு ரூபாய் 50 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும்.

இதையும் படிங்க: "சென்னை, மதுரை, கோவையில் பணிபுரியும் மகளிருக்காக கூடுதல் விடுதிகள்" - அமைச்சர் கீதாஜீவன்! - Hostels for Working Woman