கரூர் துயரம்: விஜய் கைது செய்யப்படுவரா..? முதல்வர் ஸ்டாலின் பதில்!
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை ஆணையம் அளிக்கும் அறிக்கையின் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 28, 2025 at 7:07 AM IST
கரூர்: தவெக கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் உடலுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
கரூரில் நேற்று இரவு தவெக பரப்புரை கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 50க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில், உயிரிழப்பு தொடர்பாக அறிந்தவுடன் உயர் அதிகாரிகளை அழைத்து ஆலோசனைகளை வழங்கிய முதல்வர், நேற்று நள்ளிரவே விமானம் மூலம் திருச்சி வந்து அங்கிருந்து காரில் கரூருக்கு சென்றார். தொடர்ந்து மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்தித்த அவர், அவர்களிடம் உடல்நலன் குறித்து கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், "கூட்ட நெரிசல் குறித்த தகவல் நேற்றிரவு எனக்கு வந்தது. தகவல் வந்தவுடன் அதிகாரிகளிடம் இதுதொடர்பாக விசாரித்தேன். மேலும், செந்தில் பாலாஜியை தொலைபேசியில் அழைத்து உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினேன். விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சோக சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. மிகுந்த துயரத்தோடும், கனத்த இதயத்தோடும் உங்கள் முன் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். மேலும் 51 பேர் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் விரைவில் குணமடைந்து வீடு திரும்ப வேண்டுகிறேன்.
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு எவ்வாறு ஆறுதல் சொல்வது என தெரியவில்லை. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளேன். இது குறித்து விசாரணை நடத்த ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்திய கூட்டத்தில் இத்தனை பேர் உயிரிழந்தது இதுவரை நடக்காதது. இதற்கு பிறகும் நடக்கக் கூடாது" என்றார்.
சம்பவம் தொடர்பாக தவெக தலைவர் விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த முதல்வர், "அரசியல் நோக்கத்தோடு எதையும் சொல்ல விரும்பவில்லை. விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் அளிக்கும் அறிக்கையின்படி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.
முன்னதாக, தமிழகம முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று காலை சென்னையில் இருந்து கரூர் செல்வதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், சம்பவத்தின் தீவிரத்தை கருத்தில்கொண்டு நேற்று இரவே கரூர் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.