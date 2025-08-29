சென்னை: உண்மையான கூட்டாட்சியை வலுப்படுத்த எதிர்கால கட்டமைப்பை உருவாக்குவது காலத்தின் கட்டாயம் என பிற மாநில முதல்வர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மத்திய, மாநில உறவுகள் குறித்து ஆராய்ந்திடத் தமிழ்நாடு அமைத்துள்ள உயர்நிலைக் குழுவின் இணையத்தளத்தில் தங்களது கருத்துகளைப் பகிர்ந்திடக் கோரி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் அனைத்து முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் தலைமைக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
I have written to all State Chief Ministers & leaders of major political parties across India.— M.K.Stalin (@mkstalin) August 29, 2025
A Union is strong only when its States are strong. Tamil Nadu’s High-Level Committee on Union–State Relations has released a Questionnaire to seek the views of all States & UTs.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள்
- மாநிலங்கள் பலவீனமாக இருந்தால் ஒன்றியம் வலுவாக இருக்கும் என்பது தவறான கருத்து - வலுவான ஒன்றியமும் வலுவான மாநிலங்களும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவை
- 1969ஆம் ஆண்டு கலைஞர் ராஜமன்னார் குழுவை அமைத்தார். அக்குழு அளித்த அறிக்கை கூட்டாட்சி குறித்த விவாதங்களை வடிவமைப்பதில் ஒரு மைல்கல். 1974 மாநில சுயாட்சித் தீர்மானம் வரலாற்று சிறப்புமிக்கது.
- அரசிலமைப்புத் சட்டத் திருத்தங்கள், ஒன்றிய சட்டங்கள் மற்றும் ஒன்றியக் கொள்கைகள் ஆகியவை அதிகார சமநிலையை ஒன்றிய அரசின் பக்கம் சாய்த்துள்ளன.
- ஓய்வுபெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் குரியன் ஜோசப் தலைமையில் தகுதிவாய்ந்த உறுப்பினர்களை கொண்டு ஒன்றிய, மாநில உறவுகளுக்கான உயர்நிலைக் குழுவை தமிழ்நாடு அமைத்துள்ளது.
- அரசியல் மற்றும் கட்சி வேறுபாடுகளை கடந்து, அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் பார்வைகளைப் பெற்றிட வினாத்தாளை வெளியிட்டுள்ளோம்.
முன்னதாக இன்று டெல்லியில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களின் நிதி அமைச்சர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, கேரளா நிதியமைச்சர் கே.என். பால கோபால், தெலங்கானா துணை முதலமைச்சர் மல்லு பாட்டி விக்கிரமார்கா, கர்நாடகா வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கிருஷ்ணா பைரே கவுடா ஆகியோர் பங்கேற்றனர். இந்நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் அனைத்து முக்கிய அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.