சென்னை: லண்டனில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள பெரியார் உருவப்படத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைத்து உரையாற்றினார். அப்போது, பெரியாரின் பேரனாக உங்கள் முன்பு கம்பீரமாக வந்து நிற்பதாக அவர் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.
ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அரசு முறை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் அவரது இந்த பயணம் அமைந்துள்ளது.
இதன் ஒருபகுதியாக, லண்டன் சென்றுள்ள முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், அங்குள்ள உலக புகழ்பெற்ற ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு இன்று சென்றார். பின்னர் அங்கு நிறுவப்பட்டுள்ள பெரியார் உருவப்படத்தை அவர் திறந்து வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
இன்றைய காலக்கட்டத்தில் உலகம் முழுவதற்கும் தந்தை பெரியார் தேவைப்படுகிறார். அவரது கொள்கை வாரிசு நான் எனக் கூறிக்கொள்வதில் பெருமை அடைகிறேன். பெரியாரை நான் பல முறை பார்த்திருக்கிறேன். எங்கள் வீட்டு திருமண நிகழ்ச்சிக்கும் வந்திருக்கிறார்.
அவருக்கு எனது கையால் சோறு பரிமாறியிருக்கிறேன் என்பதை விட எனக்கு வேறு என்ன பெருமை இருந்துவிட போகிறது? அந்த பெரியாரின் பேரன் என்ற கம்பீரத்துடன் இன்று லண்டனுக்கு வந்து அவரது உருவப்படத்தை திறந்து வைக்கிறேன்.
ஒரு இனத்திற்கே சுயமரியாதையை ஊட்டி முன்னேற செய்தவர் பெரியார். உலகில் எந்தவொரு சொல்லும், சுயமரியாதை என்கிற சொல்லுக்கு ஈடாகாது. இதுதான் பெரியாருக்கு மிகவும் பிடித்த சொல். உலகில் உயிரை கொடுத்து பெற வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்றால், அது சுயமரியாதையாகத்தான் இருக்க முடியும். இதை அழுத்தமாக சொல்லி தமிழ் மக்கள் மனதில் பதிய வைத்தவர் பெரியார்.
#SelfRespectMovement - A revolution that redefined freedom! Chains fell, dignity rose!— M.K.Stalin (@mkstalin) September 5, 2025
Thanthai Periyar’s Self-Respect Movement shattered fundamentalisms, awakened dignity, nurtured scientific temper, and made us a guiding light of social transformation.
At #Oxford, I spoke… pic.twitter.com/ESFq8VLcJF
பெரியார் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தார். தமிழில் பேசினார். சுயமரியாதை தத்துவத்தை தமிழ் வழியே பரப்பினார். ஆனாலும், அவரது சிந்தனைகள் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிற்கின்றன. அவரது கருத்துகள் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானவை. அதுதான் பெரியாரியம்.
பெரியார் யார் என்று யாராவது கேட்டால், சுயமரியாதை, பகுத்தறிவு, சமதர்மம், சமத்துவம், மானுட பற்று, சுய முன்னேற்றம், பெண்கள் முன்னேற்றம், சமூக முன்னேற்றம், அறிவியல் அணுகுமுறை என பல பரிமாணங்களில் நாம் அவரை அறிமுகப்படுத்தலாம்.
சமூகத்தில் எந்தவித ஏற்றத்தாழ்வும் இருக்கக் கூடாது. ஏழை - பணக்காரன் என்ற ஏற்றத்தாழ்வு இன்றி எல்லா பொருட்களும் அனைவருக்கும் கிடைக்க செய்ய வேண்டும். ஆணும், பெண்ணும் சமம். சாதி, மதம், தேசம், வருணம், கடவுள் ஆகியவை மனிதனுக்கு தேவையற்றவை. யாரும் எதற்காகவும் அடிமையாக இருக்கக் கூடாது.
இவை அனைத்துமே எல்லா நாடுகளுக்கும் பொருந்துகின்ற ஒரு கருத்தியல். எனவேதான், பெரியாரின் கொள்கையை உலகளாவிய கொள்கை என்கிறோம். சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவிப்பதற்காக உலகம் முழுவதும் பெரியார் பயணித்தார். உலகம் எப்படி இயங்குகிறது என்பதை அனுபவப்பூர்வமாக தெரிந்துகொண்டு, அதனை தமிழ்நாட்டிற்கு எடுத்து சொன்னார். அதனால்தான் அவர் பெரியார் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசினார்.