சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இந்துக்களின் முதன்முதல் கடவுளாக இருப்பவர் விநாயகர். விநாயகரை முதலில் வணங்கிவிட்டுதான் மற்ற கடவுளர்களை மக்கள் வழிபடுவது வழக்கம். அந்த அளவுக்கு சிறப்பு பெற்று விளங்குபவர் விநாயகர். இவரது புராணக் கதைகளையும், திருவிளையாடல் கதைகளையும் அறியாதவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். தனது தாய் - தந்தையரான பார்வதி - சிவனை உலகமாக பாவித்து, அவர்களை சுற்றி வந்து ஞானப்பழத்தை பெற்ற கதை மிகவும் பிரபலம். இவ்வாறு பல சிறப்புகளை கொண்ட விநாயகர் பிறந்த மாதமாக ஆவணி மாதம் உள்ளது. இந்த ஆவணியில் வரும் சதுர்த்தி தினம், விநாயகரின் பிறந்த நாள் அதாவது 'விநாயகர் சதுர்த்தி' என கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
களைகட்டும் விநாயகர் சதுர்த்தி ஏற்பாடுகள்
இந்தியா முழுவதும் மிக விமரிசையாக இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்தந்த மாநிலங்களுக்கேற்ப விநாயகரை வழிபடும் முறைகளும், பூஜைகளும் மட்டுமே வேறுபட்டு காணப்படும். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் விநாயகர் சதுர்த்தி இன்று களைகட்டி வருகிறது. அனைத்து பகுதிகளிலும் களிமண்ணால் ஆன விநாயகர் சிலைகள் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது.
அப்பனே விநாயகா..
இன்று அதிகாலையிலேயே மக்கள் அனைவரும் நீராடி, துணியால் கட்டப்பட்ட விநாயகர் சிலையின் கண்களை திறந்து, அவருக்கு பூ, அருகம்புல், சந்தனம், குங்குமம், பன்னீர் கலந்து சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. பின்னர், விநாயகருக்கு மிக பிடித்தமான கொழுக்கட்டை, மோதகம், லட்டு, சுண்டல் போன்ற பதார்த்தங்களை படையலிட்டு விநாயகரை மக்கள் வழிபட்டனர். அதேபோல, அனைத்து கோயில்களிலும் விநாயகருக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. எனவே, கோயில்களிலும் மக்கள் கூட்டத்தை பார்க்க முடிந்தது.
விதையுடன் விநாயகர் சிலை
களிமண்ணாலான விநாயகர் சிலைகளில் விதைகள் வைக்கப்படுவது வழக்கம். விநாயகர் சதூர்த்தி பூஜைகள் முடிந்து 4 நாட்கள் கழித்து, சிலைகள் நீர் நிலைகளில் கரைக்கப்படும். அப்போது அதில் உள்ள விதைகள் கரை ஒதுங்கி மரமாக வளர வாய்ப்புள்ளது. சுற்றுச்சூழல் நன்மை கருதி இவ்வாறு களிமண்ணாலான விநாயகர் சிலைகளில் விதைகள் வைக்கப்படுகின்றன.
|இதையும் படிங்க: RTE மாணவர் சேர்க்கை: ''கவுரவம் பார்க்காமல் இணையதள பக்கத்தை திறக்க வேண்டும்'' - தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!
தீவிர பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
கடந்த ஆண்டு அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே, நடப்பாண்டும் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து பூஜை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த ஆண்டு தமிழகம் முழுவதும் 80 ஆயிரம் விநாயகர் சிலைகள் பொது இடங்களில் வைத்து வழிபாடு செய்வதற்காக அனுமதி தரப்பட்டுள்ளது. விநாயகர் சிலைகள் பொது இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளதால், மாநிலம் முழுவதும் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அசம்பாவிதங்களை தவிர்ப்பதற்காக போலீசார் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இன்று வைக்கப்படும் சிலைகள், ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி வரை 4 நாட்கள் பூஜை செய்து வழிபடப்படும். தொடர்ந்து, 31ஆம் தேதியன்று அனுமதிக்கப்பட்ட வழித்தடங்கள் வழியாக சிலைகளை வாகனங்களில் எடுத்துச் சென்று அருகில் உள்ள நீர் நிலைகளில் கரைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை இந்து அமைப்பினரும், அந்தந்த குடியிருப்பு சங்கங்களை சேர்ந்த நிர்வாகிகளும் செய்துள்ளனர். சுமார் 1 லட்சம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்.