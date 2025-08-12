தூத்துக்குடி: சீமானுடனான சந்திப்பு அன்பான சந்திப்பு, இதில் அரசியல் இல்லை என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் குடமுழுக்கு விழாவின் முப்பது நாள் மண்டல பூஜை நிறைவு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தனது குடும்பத்தினருடன் சாமி தரிசனம் செய்தார். அவருக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்காமல் விரைவாக தரிசனம் செய்வதற்கான நடவடிக்கையை அரசு எடுக்க வேண்டும். கோயிலில் பேட்டரி வாகனம், குடிநீர் வசதி, கழிப்பிட வசதி ஆகியவை போதுமானதாக இல்லாமல் பக்தர்கள் கடும் சிரமப்படுகின்றனர்.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை கார்ப்பரேட் நிறுவனம் போல் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை அவசர அவசரமாக நடத்துவதாக உயர் நீதிமன்றமே தெரிவித்துள்ளது. ’திருப்பதியில் நிற்கிறீர்கள் இங்கு நின்றால் என்ன’ என அறநிலையத் துறை அமைச்சர் கேள்வி கேட்காமல் மக்களோடு உண்மையான சிரமத்தை பார்த்து உதவி செய்ய வேண்டும்" என்று தமிழிசை வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
|இதையும் படிங்க: "எடப்பாடி பழனிசாமி தரம் தாழ்ந்து என்னை ஒருமையில் பேசுகிறார்" - திருப்பூர் நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதங்கம்!
தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உடனான சந்திப்பு குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், “ சீமானுடனான சந்திப்பு அன்பான சந்திப்பு, அரசியல் சந்திப்பு இல்லை” என்றார்.
பின்னர் வெளிமாநில மாணவர்களுக்கான தமிழ் பாடத்தை தமிழக அரசு நிறுத்தியுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, “தமிழக அரசு உடல் உறுப்புகளை வெளிநாட்டிற்கு கொடுக்கிறார்கள். ஆனால், வேறு மொழி கற்றுக் கொள்ளக்கூடாது" என்று கூறுகின்றனர்.
நம் மாநிலத்திற்கும் வெளிமாநிலத்திற்கும் கிடைக்க வேண்டிய உறுப்புகளை, வெளிநாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கிறார்கள். தேசிய ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும், மற்ற மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நம் மாநிலத்தில் படிக்க வேண்டும். நாம் மற்ற மாநிலத்திற்கு சென்று படிக்க வேண்டும். வெளி மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தமிழ் கற்க வேண்டும். இதனை தமிழக அரசு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.