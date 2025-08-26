சென்னை: அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா தனது மகனுக்கு அறிவுரை வழங்க வேண்டும் என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். நேற்றைய நிகழ்ச்சியொன்றில், பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையிடம் இருந்து பதக்கம் பெற டி.ஆர்.பி. ராஜாவின் மகன் மறுத்த நிலையில், தமிழிசை செளந்தரராஜன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு முழுவதும் 80 ஆயிரம் விநாயகர் சிலைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில், சென்னையில் 1,500 இடங்களில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், கடந்த ஆண்டு சிலைகள் வைத்த இடங்களில்தான் தற்போதும் வைக்க வேண்டும் என்று கெடுபிடி வைத்துள்ளனர். விநாயகர் சிலைகளுக்கு ஏன் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது? தற்போதெல்லாம், சிலைகள் மட்டும் வைப்பதில்லை. ரத்ததானம், அன்னதானம், மருத்துவ முகாம் என சேவை மனபான்மையுடன் நடத்தப்படுகிறது. கட்டுபாடுகளை விதித்து இந்து மத உணர்வை பதிவு செய்யாதீர்கள். எனவே, கெடுபிடிகளை விடுத்து சிலைகளை வைக்க அரசு அனுமதிக்க வேண்டும்” என்றார்.
மகனுக்கு அமைச்சர் அறிவுரை வழங்க வேண்டும்:
பின்னர், டிஆர்பி ராஜா மகன் குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ஆளுநர், அண்ணாமலை போன்றவர்களை அவர்களின் தகுதிக்கு ஏற்றவாறுதான் கல்வி நிறுவனங்கள் சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கின்றன். அவ்வாறு சிறப்பு விருந்தினராக வருபவர்களுக்கு, விருது வாங்குபவர்கள் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். தனிப்பட்ட உணர்வுகளை வெளிகாட்டுவது சரியானது அல்ல. திமுக அனைத்திலும் அரசியல் செய்வார்கள்.
கல்வி நிறுவனங்களிலும் அரசியல் செய்வார்கள் என்பதை மறுபடியும் நிரூபித்துள்ளனர். காழ்ப்புணர்ச்சி அரசியலை கைவிட வேண்டும். அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா தனது மகனை அழைத்து பள்ளியில் பாரபட்சமாக நடந்து கொள்ள கூடாது என அறிவுரை வழங்க வேண்டும்” என்றார்.
இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தை பாருங்கள்:
தொடர்ந்து, உலகின் முதல் விண்வெளி வீரர் அனுமான் என்று பாஜக எம்பி அனுராக் தாக்கூர் கூறிய கருத்து குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “நிலவுக்கு அனுமான் சென்றார் என்ற பதிவு இதிகாசங்களில் உள்ளது. அதை சொல்வதில் என்ன தவறு உள்ளது? விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை அவர் குறை கூறவில்லை.
மெய்ஞானமும், விஞ்ஞானமும் இணைந்துதான் இந்திய நாட்டில் பரிணாம வளர்ச்சியில் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. எனவே, ஒப்பீட்டு பார்ப்பதில் தவறு இல்லை. அனுராக் தாகூர் பேசியதை விட்டுவிட்டு, பிரதமர் மோடி ஆட்சியின் கீழ் விண்வெளியில் இந்தியா எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது என்பதை பார்க்க வேண்டும்” என்றார்.
சினிமா, ஷாப்பிங் போகும் முதலமைச்சர்:
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தூய்மை பணியாளர்கள் பிரச்சனையை, அரசு முறையாக கையாண்டு அவர்களது கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும். இளநிலை ஆசிரியர்கள், அங்கன்வாடி ஊழியர்களும் இப்போது போராட்டங்களை அறிவித்துள்ளனர். திமுக தாங்கள் கூறிய வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும். முதலமைச்சர் சினிமா, ஷாப்பிங் என போய் கொண்டிருக்கிறார்" என்றார்.
தவெக விஜய் குறித்து பேசிய தமிழிசை, "சோபியா குரேஷி ஒரு இஸ்லாமிய ராணுவ அதிகாரி. ராணுவம் வரை இஸ்லாமிய சகோதர - சகோதரிகள் உள்ளனர். சிறுபான்மையினருக்கு ஆதரவாக பாஜக உள்ளதா? என்பதற்கு விஜய்யிடம் சான்று வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை" என்றார்.
முன்னதாக, நேற்று புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பதக்கங்களை வழங்கினார். இதில், அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜாவின் மகன் சூரியா, பதக்கத்தை கழுத்தில் அணிவிக்க அனுமதிக்காமல், கையில் பெற்றுக்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.