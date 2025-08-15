ETV Bharat / state

திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேற திருமாவளவன், கம்யூனிஸ்டுகள் தயாரா? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பளீர் கேள்வி! - TAMILISAI SOUNDARARAJAN

தூய்மைப் பணியாளர்கள் பிரச்சனையில் அரசு கருணையோடு நடந்து கொள்ளவில்லை என்றால் திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுவேன் என்று கம்யூனிஸ்டுகளும், திருமாவளவனும் சொல்ல தயாரா? என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கமலாலயத்தில் சுதந்திர தின விழா
Published : August 15, 2025 at 6:04 PM IST

சென்னை: பாஜக சார்பில் சென்னை கமலாலயத்தில் சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. விழாவில் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்து கொண்டு தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார்.

இதன் பிறகு, மாநில பாஜக முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும்போது, ''தனியாக செயல்படும் அமைப்புகளை பாஜகவுடன் இணைத்து திமுகவும், காங்கிரசும் பேசி வருகிறார்கள். அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறை தனியாக செயல்படும் அமைப்புகளாகும்.

தென்சென்னையில் நான் போட்டியிட்டபோது தி.நகர் பகுதியில் மட்டும் 20 ஆயிரம் வாக்குகள் நீக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த 20 ஆயிரம் வாக்குகளும் பாஜகவுக்கு ஆதரவான வாக்காளர்கள். இந்த சுதந்திர தின கொடியேற்றம் தான் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு முதலமைச்சராக கடைசி கொடியேற்றமாக இருக்கும்.

தூய்மை பணியாளர்கள் நம் தாய்மை பணியாளர்கள். அவர்களை நள்ளிரவில் அப்புறப்படுத்தியதை உலகமே பார்த்தது. திமுக அரசு சமூக நீதி பற்றி இனி பேசக்கூடாது. தூய்மை பணியாளர்கள் திமுக ஆட்சிக்கு முடிவுரை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

மாநில கல்வி கொள்கை காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கல்லூரி கல்வியை பற்றி மாநில கல்விக் கொள்கையில் எதுவும் இல்லை. தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்தது மாநில சுயாட்சிக்கு எதிரானதா? இல்லை. தமிழகத்திற்கு எதிரானதா?

சென்னை விமான நிலையம் விரிவாக்கம், துறைமுகம் விரிவாக்கம். இதெல்லாம் தமிழகத்திற்கு எதிரானதா? தமிழ்நாடு கட்டமைப்புகளுக்கு 10 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தமிழகத்திற்கு எதிரானதா?

பிரதமர் மோடி தமிழகத்தை உலகத்துடன் இணைத்து வருகிறார். பிரதமர் மோடி தமிழகத்தை சுருக்கிக் கொள்ளவில்லை. தமிழகத்தை விரிவாக்கம் செய்கிறார். தமிழக வளர்ச்சியில் முதல்வரை விட பிரதமர் அதிகம் அக்கறை கொள்கிறார்.

பிரதமர் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டால் அதை தமிழாக்கம் செய்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டுகிறது திமுக அரசாங்கம். தூய்மை பணியாளர்கள் பிரச்சனையில் திமுக அரசு கருணையோடு நடந்து கொள்ளவில்லை என்றால் திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுவேன் என்று திருமாவளவன் சொல்ல தயாரா?

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும், திருமாவளவனும் வெளியில் வாய் பேசுகிறார்கள். ஆனால் திமுகவிடம் அடங்கி போய் இருக்கிறார்கள்.'' என்று தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் விமர்சித்தார்.

