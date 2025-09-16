ETV Bharat / state

"அதிமுக ஆட்சியை பாஜக காப்பாற்றியதாக எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னது உண்மை தான்" - தமிழிசை சௌந்தரராஜன்!

சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வது, வியூகங்களை வகுப்பது, டெல்லி தலைமை தரப்பில் கொடுக்கப்படும் அறிவுறுத்தலை கடைபிடிப்பது உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பாஜக சிந்தனை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள்
பாஜக சிந்தனை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2025 at 6:25 PM IST

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியை 4 ஆண்டுகள் காப்பாற்றியது பாஜக தான். இது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னது உண்மை தான் என்று முன்னாள் ஆளுரும், பாஜக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறினார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், அக்கரையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் பாஜக சிந்தனை கூட்டம் தேசிய அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் தலைவர்கள் பொன் ராதாகிருஷ்ணன், எச்.ராஜா, முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், நடிகர் சரத்குமார், துணைத் தலைவரும், நடிகையுமான குஷ்பூ சுந்தர் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதில் கூட்டணியை வலுப்படுத்துவது, கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வது, வியூகங்களை வகுப்பது, டெல்லி தலைமை தரப்பில் கொடுக்கப்படும் அறிவுறுத்தலை கடைபிடிப்பது உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பாஜக சிந்தனை கூட்டத்தில் மாநில தலைவர்
பாஜக சிந்தனை கூட்டத்தில் மாநில தலைவர் நயினர் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோஷ்டி பூசல் இல்லாமல் செயல்பட்டு மக்களை சந்திப்பது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டன. ஒரு பக்கம் பிஎல் சந்தோஷ் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் மறுபுறம் டெல்லியில் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்டோரை சந்திருப்பது அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ''கருத்து பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு சிந்தனை பயிற்சி. விஜய்க்கு கூட்டம் வருகிறது. அது பார்க்க வந்த கூட்டமா? இல்லை ஓட்டு போடும் கூட்டமா? என்பது இனி மேல் தான் தெரியும். அவருடைய சுற்றுப் பயணத்தை முறைப்படுத்த வேண்டும்.

ஏராளமானோர் தண்ணீர் இல்லாமல் மயங்கி விழுகிறார்கள். வொர்க் ஃபிரம் ஹோம் தலைவராக இருந்ததை மாறி வீக்கெண்டு தலைவராக மாறி இருக்கிறார் விஜய். விஜய் உடைய தாக்கம் போகப்போக தான் தெரியும். பாஜக பற்றி தெரியாமல் விஜய் பேசுகிறார். பாஜக மக்களுக்கு நல்லது செய்து கொண்டிருக்கிறது. தம்பி விஜய் திமுக எதிர்ப்பை வழிப்படுத்த வேண்டும். 4 ஆண்டு காலம் அதிமுக ஆட்சியை காப்பாற்றியது பாஜக தான் என எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னது உண்மை தான்" என்று தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறினார்.

பாஜக சிந்தனை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள்
பாஜக சிந்தனை கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வானதி சீனிவாசன் எம்எல்ஏ கூறும் போது, ''மத்திய பாஜக அதிமுக ஆட்சியை காப்பாற்றியது என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியது நல்ல விஷயம் தான்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: கூவத்தூரில் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன செய்தார் தெரியுமா? உடைத்து பேசிய டிடிவி தினகரன்!

குஷ்பு சுந்தர் கூறும்போது, ''விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கக் கூடிய நிலையில் பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட இருக்கிறது. தேர்தலுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும். நம்முடைய கூட்டணி குறித்து பேச இருக்கிறோம். அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. மற்ற பிரச்சனை குறித்து இன்று விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட இருக்கிறது. இளையராஜா பாராட்டு விழாவில் பெண்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை. நடிகர் விஜய் இப்போது தான் கட்சி தொடங்கி இருக்கிறார். கருத்து தெரிவிக்க உரிமை உண்டு." என்றார்.

நடிகர் சரத்குமார் பேசுகையில், ''தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர் கொள்ளும் வகையில் இந்த கூட்டம் இருக்கும் என நினைக்கிறேன். டெல்லிக்கு அமித்ஷா உள்ளிட்ட தலைவர்களை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தேன்" என்றார்.

