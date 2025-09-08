ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டுக்கு வெளிநாட்டு முதலீடுகள் வர பிரதமரே காரணம்: தமிழிசை சொல்லும் லாஜிக் இதுதான்!

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நாளை குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நிலையில் அவருக்கு ஆதரவளிக்காத திமுகவுக்கும், காங்கிரசுக்கும் மன்னிக்க முடியாத தினமாக அமைய போகிறது என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 1:35 PM IST

தூத்துக்குடி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலக நாடுகளிடையே இந்தியா மீது ஏற்படுத்தியுள்ள நம்பிக்கையின் காரணமாகதான் முதலமைச்சருக்கு மாநில முதலீடுகள் கிடைக்கின்றன என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

தென்காசியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வாகைகுளம் விமான நிலையத்துக்கு வருகை தந்தார்.

பிரதமரால் தான் கிடைக்கிறது

அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் முதலமைச்சர் சுற்றுப்பயணம் குறித்து கேட்டதற்கு, "மாநிலத்துக்கு முதலீடுகள் கொண்டு வருவதற்காக முதலமைச்சர் வெளிநாடு சென்றுள்ளதாக கூறி வருகிறார். முதலில் அவர் தமிழகம் திரும்பியதும் எந்த நிறுவனங்களில் எத்தனை கோடி முதலீடு பெற்றுள்ளார் என தெளிவாக சொல்ல வேண்டும். வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் முதலமைச்சரை நம்பி முதலீடு செய்வதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா மீது உலக நாடுகள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ள நம்பிக்கை தான் காரணம்" என்றார்.

ப.சிதம்பரத்துக்கு பதிலடி

தொடர்ந்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம் தமிழக மக்கள் வாக்கு திருடர்களிடம் இருந்து பத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என கூறியது குறித்து கேட்டதற்கு, "தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை கடந்த மக்களவை தேர்தலில் 40க்கு 40ம் வெற்றி பெற்றது திமுகதான். அப்போது அவர்கள் வாக்கு திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் என நாங்கள் கூற முடியும். கள்ள ஓட்டு போடுவது திமுகவின் கலாச்சாரம் என அனைவரும் அறிவார்கள். அவர்களுடன் கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு பா.சிதம்பரம் இதை ஏன் சொல்கிறார் என தெரியவில்லை.

பிரதமர் விரைவில் ஜிஎஸ்டி குறைவு குறித்து தகவல் வெளியிடுவார். அதனால், சாமானிய மக்கள் பயனடைய உள்ளார். இதுகுறித்து முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் பேசமாட்டார். அவர்களுக்கு மக்கள் பிரச்சனை குறித்து கவலை இல்லை. அனைத்தையும் அரசியல் செய்து பழகியவர்கள்” என்றார்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல்

தொடர்ந்து நாளை குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான தேர்தல் நடைபெறுவது குறித்து பேசிய அவர், "தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வேட்பாளர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் நாளை குடியரசு துணை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார். ஒரு தமிழர் குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை. அதற்கு ஆதரவளிக்காத திமுகவுக்கும், காங்கிரசுக்கும் நாளை மன்னிக்க முடியாத தினமாக இருக்க போகிறது.

ஏற்கெனவே, திமுக அரசு மக்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லை. 500 வாக்குறுதிகளில் இன்று வரை 300க்கும் மேற்பட்ட வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளன. இன்னும் 7 மாதங்களில் திமுகவிடமிருந்து தமிழக மக்களுக்கு விடுதலைப் பிறக்கும்” என்று தமிழிசை கூறினார்.

