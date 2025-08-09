Essay Contest 2025

''வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு விஜய் தமிழக முதல்வர் ஆவார்'' - பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் பேச்சு!

நமது தலைவர் விஜய் வயது முதிர்வு காரணமாக, அரசியலுக்கு வரவில்லை. சினிமா துறையின் உச்சத்தில் இருந்து விஜய் அரசியலுக்கு வருகிறார். 2026 ம் ஆண்டு தேர்தலில் திண்டுக்கல்லில் 7 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெறும்.

பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் பேசுகிறார்
பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் பேசுகிறார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 9:33 PM IST

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் தாடிக்கொம்பு சாலையில் உள்ள தனியார் மஹாலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2 ஆவது மாநில மாநாடு குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் பேசும்போது, ''தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2 ஆவது மாநில மாநாட்டுக்கு உங்களை நேரடியாக அழைப்பதற்காக தான் இந்த கூட்டம்.

நேரம் இருந்திருந்தால் உங்களது வீட்டிற்கு வந்து, அழைத்திருப்பேன். தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்ததே போதும் என்று 'அம்மா, அப்பா' என குடும்பத்துடன் வரும் கட்சி தான் தமிழக வெற்றிக் கழகம். இது, அன்பால் சேர்ந்த கூட்டம். தலைவர் ஒருமுகம் இருந்தால் போதும். காசு பணத்தால் சேர்ந்த கூட்டம் கிடையாது. உணர்வுடன் சேர்ந்த கூட்டம். தவெகவின் உயிர் மூச்சு விஜய் தான். விக்கிரவாண்டி தவெக வெற்றி மாநாட்டில் வாகனங்கள் எண், இன்சூரன்ஸ், டிரைவர் பெயர், லைசென்ஸ் என அனைத்து பதிவுடன் லிங்க் பதிவு செய்து, மாநாடு நடத்தும் ஒரே கட்சி தவெக மட்டும் தான். உண்மையான சகோதரர்கள் உள்ள கட்சி.

2 ஆவது மாநாட்டிற்கு பஸ், வேன், கார் கிடைக்காவிட்டாலும் வெற்றி மாநாடு சிறப்பாக நடக்கும். நமது தலைவர் விஜய் காசு பணம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. அவரிடம் நல்ல மனசு இருக்கிறது. நமது தலைவர் விஜய் வயது முதிர்வு காரணமாக அரசியலுக்கு வரவில்லை. சினிமா துறையின் உச்சத்தில் இருந்து தான் விஜய் அரசியலுக்கு வருகிறார். வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திண்டுக்கல்லில் 7 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெறும்.

இதையும் படிங்க: ''திராவிட இயக்கத்தில் பார்ப்பனியத்துக்கு வழி வகுத்தது எம்ஜிஆர்" - திருமாவளவன் திடீர் விமர்சனம்!

வேலை நாட்களிலும் தவெக கூட்டத்திற்கு அனைவரும் வருவர்கள். இன்று மக்கள் சேவை செய்ய ஆரம்பிக்கவில்லை. 32 ஆண்டுகளாக எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மக்களுக்காக உழைக்கும் ஒரே கட்சி தவெக தான். விஜய் கட்சி ஆரம்பிப்பார் என தெரியாமலேயே மக்களுக்கு உதவி செய்த ஒரே இயக்கம் நமது இயக்கம் தான். 2026ம் ஆண்டு விஜய் தமிழக முதலமைச்சர் ஆவார். மகளிருக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பார்." என்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் தெரிவித்தார்.

