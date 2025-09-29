கரூர் சம்பவம் விபத்து அல்ல படுகொலை! தவாக வேல்முருகன் கண்டனம்!
இறந்த 41 குடும்பங்களுக்கு விஜய் நேரடியாக சென்று இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : September 29, 2025 at 4:00 PM IST
வேலூர்: கரூரில் நிகழ்ந்த துயர சம்பவம் விபத்தல்ல, படுகொலை என தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரியில் நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் சென்னையிலிருந்து சாலை மார்க்கமாக கிருஷ்ணகிரிக்கு பயணம் மேற்கொண்டார். அப்போது பள்ளிகொண்டா சுங்கச்சாவடி அருகே அவர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார்.
அப்போது அவரிடம் செய்தியாளர்கள் கரூர் தவெக பிரச்சார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “கரூரில் நிகழ்ந்த சம்பவம் குறித்து கேள்விப்பட்ட உடன் பேரதிர்ச்சியடைந்தேன். கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவதற்கு காரணம் விஜய்யின் தாமதமான வருகை தான். அவரை காண பொதுமக்கள் உணவருந்தாமல், தண்ணீர் குடிக்காமல், கழிவறை வசதிக்கூட இல்லாமல் 10 மணி நேரமாக காத்திருந்துள்ளனர். குழந்தைகள், முதியோர், கர்ப்பிணிகள் என பலரும் இருந்துள்ளனர்.
அப்படி இருக்கும் போது கூட்டம் அதிகரிப்பதை அறிந்து கொண்ட போலீசார் உடனடியாக பாதுகாப்பை பலப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். அதை செய்யாமல் மக்களை இத்துயரமான சம்பவத்துக்கு பலியாக்கி விட்டனர். அது மட்டுமின்றி 10-க்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ்கள் விஜயின் படத்துடன் அணி வகுத்து கூட்டத்தை மேலும் பரபரப்பாக்கியுள்ளன.
இது ஒன்றும் விபத்தல்ல, நடந்திருப்பது படுகொலை. அரசு இந்த சம்பவத்தில் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பணியில் இருக்கும் நீதிமன்ற நீதிபதியை வைத்து விசாரணை நடத்தி, குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும். இறந்த 41 குடும்பங்களை விஜய் நேரடியாக சென்று இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்.
இனிமேல் விஜய் மட்டுமல்ல எந்தக் கட்சித் தலைவர்களுக்கும் ரோட் ஷோ நடத்த அரசு அனுமதி வழங்கக் கூடாது. அதேபோல், இனி வரும் காலங்களில் நடத்தப்படும் பிரச்சார கூட்டங்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடு மற்றும் சரியான நெறிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும். அதனை அரசு உறுதி செய்த பின் பொது கூட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும்.
கரூரில் நடந்த இந்த நிகழ்வால் தமிழக அரசியலும், பிரச்சார கூட்டங்களிலும் நாம் எவ்வளவு பொறுப்புணர்வோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான பாடமாக பார்க்க வேண்டும். இனிமேல் இத்தகைய துயர நிகழ்வுகள் நடைபெறாமல் இருக்க நாம் அனைவரது ஒத்துழைப்பும் தேவை. குறிப்பாக அரசு இந்த சம்பவத்தின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு வழங்குவதில் கவனமாக இருந்திருக்க வேண்டும்” என்றார்.