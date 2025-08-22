திருச்சி: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை, 'அங்கிள்' என தவெக தலைவர் விஜய் கூறியதற்கு, அமைச்சர் கே.என்.நேரு காட்டமாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார். "விஜய்யின் தராதரம் அவ்வளவுதான்" என்றும் அவர் கூறினார்.
மதுரையில் தவெக இரண்டாவது மாநில மாநாடு நேற்று (ஆக.21) நடைபெற்றது. மாநாட்டில் பேசிய அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், பாஜகவையும், திமுகவையும் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். குறிப்பாக, ''திமுக கொடுத்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டதா?" என விஜய் கேள்வியெழுப்பினார். அதற்கு, மாநாட்டில் இருந்த மக்கள் 'இல்லை' என கத்தினர். இதையடுத்து, "ஸ்டாலின் அங்கிள் உங்களுக்கு இந்த சத்தம் கேக்குதா"? என விஜய் வினவினார்.
முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை, ''அங்கிள்'' என்று தவெக தலைவர் விஜய் பேசியது திமுகவினரை கொந்தளிக்க செய்துள்ளது. இதை சுட்டிக்காட்டி, பல அமைச்சர்களும், திமுக நிர்வாகிகளும் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், திருச்சி கலையரங்கத்தில் நடைபெற்ற தனியார் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட அமைச்சர் கே.என்.நேரு, பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "திருச்சி காந்தி மார்க்கெட் மாற்றப்படாது. 50 கோடி ரூபாயில் வளர்ச்சி பணிகள் தொடங்கும். காந்தி மார்க்கெட் அங்கேதான் இருக்கும்" எனக் கூறினார்.
இதையடுத்து, தவெக மாநாட்டில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை விமர்சித்து விஜய் பேசியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த கே.என். நேரு, தமிழக வெற்றிக்கழகம் தலைவர் விஜய், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை ''அங்கிள்'' என விமர்சனம் செய்துள்ளார். அவருடைய தராதரம் அவ்வளவு தான்.
ஒரு மாநில முதலமைச்சரை, ஒரு மிகப்பெரிய கட்சியின் தலைவரை, 40 ஆண்டுகாலமாக அரசியலில் இருப்பவரை நேற்று அரசியலுக்கு வந்த ஒருவர், தரம் தாழ்ந்து விமர்சனம் செய்கிறார். இதற்கு மக்கள் தேர்தல் நேரத்தில் தக்க பதில் கூறுவார்கள். நாங்களும் தேர்தலில் சரியான பதிலை சொல்வோம். அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை. 10 பேர், 50 பேர் கூடிவிட்டார்கள் என்பதால், எது வேண்டுமானாலும் பேசுவது என்பது சரியாக இருக்குமா? சரியாக இருக்காது'' என கே.என்.நேரு கூறினார்.