ஜப்பான் திசு முறையை பயன்படுத்தி பண்டைய ஆவணங்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை: அமைச்சர் கோவி. செழியன்
எத்தனை துறைகள் இருந்தாலும் அத்தனை துறைகளின் கோப்புகளையும் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்வது ஆவணகாப்பகத்துறை தான் என அமைச்சர் கோவி. செழியன் பெருமிதம் கூறினார்.
Published : September 18, 2025 at 7:57 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தால் 300 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான 40 கோடி ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறது எனவும், அவற்றை ஜப்பான் திசு முறையை பயன்படுத்தி மின்னணு முறையில் பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கிண்டியில் நடைபெற்ற தேசிய ஆவணக் காப்பாளர்கள் குழுவின் 50-ஆவது பொன்விழா குழுக்கூட்டத்தை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம் (TAMIL NADU ARCHIVES) இணையதளத்தை உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்து, "REVOLTS AGAINST BRITISH RULE IN TAMIL NADU AND SUPREME SACRIFICES PRIOR TO 1857 AD" மற்றும் "The Four Mysore wars and the conquests of Tamil Nadu" ஆகிய புத்தகங்களை வெளியிட்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன், “வரலாற்றை நினைத்து எந்த நாடு பணியாற்றுகிறதோ அந்த நாடுதான் உலகத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். எத்தனை துறைகள் இருந்தாலும் அத்தனை துறைகளின் கோப்புகளை பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்வது ஆவணகாப்பகத்துறை தான்.
ஆவணங்கள் அரசு நிர்வாகத்தின் முதுகெலும்புகள், ஐரோப்பியர்கள் ஆட்சியில் கல்வெட்டுகளில் செப்பேடுகளும் அரசின் ஆவணங்களாக இருந்தன. 1805 ஆம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகம் மிகவும் பழமையானது. 1968 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகம் என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது. 1972 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு வரலாற்று ஆராய்ச்சி மன்றத்தை மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி தொடங்கினார்.
தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தால் அனைத்து துறை அரசு ஆவணங்களும் முறையாக அட்டைகள் தயாரிக்கப்பட்டு முறையாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், 300 ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஆவணங்கள் பாதுக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தால் 40 கோடி ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இன்று தமிழ்நாடு தேசிய ஆவண காப்பகத்தால் 3 நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலான கோடிக்கணக்கான ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறது.
ஜப்பான் திசு முறையை பயன்படுத்தி ஆவணங்களை செப்பனிடக்கூடிய பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்காக முதலமைச்சர் ரூ.10 கோடி வழங்கியுள்ளார் அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. ஆவணங்களை எண்மம் படுத்தக்கூடிய பணிகளில் தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகம் ஈடுபட்டு வருகிறது.
ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள், அறிஞர்கள் தமிழ்நாட்டின் ஆவண காப்பகத்தை பயன்படுத்துகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் ஆங்கிலேய அரசை எதிர்த்த புலித்தேவர், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் உள்ளிட்டவர்களின் போர்கள் குறித்த ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தேசிய ஆவணக் காப்பகத் தலைமை இயக்குநர் சஞ்ஜய் ரஸ்தோகி, தமிழ்நாடு உயர்க்கல்வித்துறை செயலாளர் சங்கர், தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பக முதன்மைச் செயலாளர் ஹர் சஹாய் மீனா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். மேலும் இக்கூட்டத்தில் 15 மாநில ஆவணக்காப்பக அலுவலர்கள், 5 யூனியன் பிரதேச ஆவணக்காப்பக அலுவலர்கள், வரலாற்று வல்லுநர்கள் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சி மாணவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.