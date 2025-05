ETV Bharat / state

'அதிமுக, பாஜக-வுடன் சென்றதால் திமுகவுக்கு தான் ஓட்டு என்றில்லை'! - தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் டிமாண்ட்! - TN MUSLIM RESERVATION

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் மாநில பொதுச் செயலாளர் முஜிபுர் ரஹ்மான் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

May 11, 2025

திருச்சி: தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் சார்பில் மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் திருச்சி வரகனேரியில் மாவட்டத் தலைவர் குலாம் தஸ்தஹீர் தலைமையில் இன்று (மே 11) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மாநில பொதுச் செயலாளர் முஜிபுர் ரஹ்மான், நிர்வாகிகள் அப்துல் ரஹீம், சையத்முகமது, புரோஸ்கான், மாவட்ட நிர்வாகி ஜாகிர் உட்பட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த மாநில பொதுச் செயலாளர் முஜிபுர் ரஹ்மான் கூறியதாவது; இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் நிறுத்தம் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பின் தீவிர முயற்சியின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ளது. போரால் அப்பாவி மக்கள் இரண்டு நாடுகளிலும் பலியாவார்கள். அந்த நிகழ்வு நடைபெற கூடாது என்பதில் உலக மக்கள் விரும்பக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது. பிரதமர் மோடி, டெல்லி உறுதியாக இருந்தால் நாட்டின் எல்லை பகுதி பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தார். ஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் இன்று பெஹல்காமில் துப்பாக்கிசூடு நடத்தப்பட்டு 26 அப்பாவி உயிர்கள் பலியாகி உள்ளது. இந்த படுகொலை செய்தவர்கள் பாதுகாப்பாக எல்லையை கடந்து படுகொலை நடத்தி விட்டு எப்படி வேறு நாட்டிற்குச் சென்றார்கள் என்பது புரியாத புதிராக உள்ளது. 370 சட்டப்பிரிவு நீக்கப்பட்டால் காஷ்மீர் பாதுகாப்பாக இருக்கும், நாட்டின் பாதுகாப்பு உரிமைகளை நாங்கள் எடுத்து இருக்கிறோம், ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் நாங்கள் பாதுகாப்பு வழங்குவோம் என்று சொன்ன மோடி இன்றைக்கு பாதுகாப்பு துறையில் பலவீனமடைந்துள்ளார் என்பதை இந்த துப்பாக்கிச் சூடு காட்டுகிறது. மிகப்பெரிய போராட்டங்களை கையில் எடுப்போம்

May 11, 2025