தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா - மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கிய ஆளுநர் ரவி!

பட்டம் வழங்கும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி
பட்டம் வழங்கிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 7:02 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் 16-வது பட்டமளிப்பு விழாவில், 7,972 மாணவர்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பட்டங்களை வழங்கினார்.

தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் 16-வது பட்டமளிப்பு விழா, சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு ஆளுநரும், பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆர்.என். ரவி விழாவில் பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பட்டம் வழங்கினார். இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக குஜராத்தின் டாக்டர் பாபா சாகிப் அம்பேத்கர் திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் உபாத்யாத் கலந்து கொண்டார்.

விழா அழைப்பிதழில் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் பெயர் இடம் பெற்றிருந்தும், அவரும், உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் சங்கர் ஆகியோர் விழாவை புறக்கணித்தனர்.

இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் 15 பேர் முனைவர் பட்டமும், 3,098 பேர் முதுநிலை பட்டமும், 3 ஆயிரத்து 7 பேர் இளநிலைப் பட்டமும், 103 பேர் டிப்ளமோ, 5 பேர் முதுநிலை டிப்ளமோ, 1,744 பேருக்கு தொழிற்கல்வி பட்டயம் என 7972 பேருக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.

மேலும், தகவல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பாடத்தில் சிறந்து விளங்கும் மாணவர்களில் ஒருவருக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் பதக்கத்தை முதுகலை கணினி அறிவியல் மாணவி திவ்யாவிற்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நேரடியாக வழங்கினார்.

இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசிய உபத்யாய், “இந்த விழாவில் பெண்கள் அதிக அளவில் பட்டம் பெறுவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.

இது தொடக்கம் தான். உங்களின் சிந்தனை, தொலைநோக்கு பார்வை தான் உங்களை கற்றோராக மாற்றும். உங்கள் வாழ்க்கையின் இலக்கு என்ன என்பதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதற்காக உழைக்க வேண்டும். பாதை மாறக்கூடாது. உங்களை சார்ந்தவர்களுக்காக நீங்கள் இந்த கல்வியை மேல்நோக்கி எடுத்து செல்ல வேண்டும்” என்றார்.

கோயம்புத்தூரில் உள்ள கே பி ஆர் தொழிற்சாலையால் நடத்தப்படும் கே பி ஆர் அறக்கட்டளை மூலம் படித்த 600-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் இந்த ஆண்டு பட்டம் பெற்றனர். அதில் 17 மாணவிகள் சிறந்த முறையில் தேர்ச்சி பெற்று பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ்களை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியிடம் பெற்றனர்.

