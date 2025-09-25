ETV Bharat / state

வடகிழக்கு பருவமழை... சென்னைக்கு காத்திருக்கிறதா 2 புயல்கள்... 2025 இறுதியில் என்ன நடக்கும்?

வரும் நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் இரண்டு புயல்களை எதிர்கொள்ள தமிழ்நாடு தயாராக இருக்க வேண்டும் என வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் கணித்துள்ளார்.

வானிலை - பிரதிநிதித்துவப் படம்
வானிலை - பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 2:56 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 3:06 PM IST

By செ.சிவக்குமார்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்கு பருவ மழைக்கான காலமாக இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் வட மாவட்டங்களில் அதிக கனமழை பெய்வது வழக்கம். அந்த வகையில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர் உள்ளிட்ட வடமாவட்டங்களில் வழக்கத்தை காட்டிலும் அதீத கனமழை பெய்யும்.

இதனால், வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை எவ்வாறு இருக்கும் என்பது தொடர்பான கணிப்புகள் தற்போது மேலோங்கத் தொடங்கியுள்ளது.

சென்னை உட்பட, பல்வேறு மாவட்டங்களில் இயல்பை விட அதீத கனமழை பொழிவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளதாகவும், குறிப்பாக குறுகிய காலத்தில் அதீத கனமழை பெய்யும் நிகழ்வுகளை இந்த ஆண்டு எதிர்ப்பார்க்கலாம் என்று வானிலை ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவ மழை குறித்து ஈ.டிவி பாரத் தமிழ்நாடு தரப்பில் எழுப்பப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் பதில் அளித்துள்ளார்.

டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன்
டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கேள்வி: "லா நினா" என்றால் என்ன?

பதில்: கடலின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் வெப்ப நிலையில் ஏற்படக் கூடிய மாற்றம் "லா நினா" எனப்படுகிறது. "லா நினா" எனப்படும் காலநிலை நிகழ்வால் இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்.

இந்த ஆண்டு இந்திய பெருங்கடல் நீரின் மேற்பரப்பு வெப்ப நிலையில் ஏற்படும் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை குறிக்கும் ‘நெகட்டிவ் ஐஓடி’ என்ற அமைப்பும், பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் ‘லா நினா’ அமைப்பும் தொடருகிறது. இதனால் வரக் கூடிய வடகிழக்கு பருவமழையை வழிநடத்தக் கூடிய அமைப்பாக இவை உள்ளததால், இந்த ஆண்டு "லா நினா" ஆண்டாக பார்க்கப்படுகிறது.

இதன் தாக்கத்தால் கிழக்கிந்திய பெருங்கடல், தென் சீனக்கடல், மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடல் ஆகிய கடல்களின் வெப்பநிலை 29 டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து, 31 டிகிரி செல்சியஸாக உள்ளது. இதனால், தமிழ்நாட்டில் இயல்பை விட அதிகமான மழைக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது.

கேள்வி: இயல்பைவிட அதிக மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதா?

பதில்: பொதுவாக வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் 44 சென்டி மீட்டர் வரை மழை பதிவாகும். ஆனால், இந்த ஆண்டு 60 செ.மீ வரை மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், 2021-ஆம் ஆண்டு பெய்த பெருமழையின் போது தமிழகத்தில் 59 செ.மீ மழை பதிவானது. இந்த ஆண்டு அதைவிட அதிகமாக மழை பதிவாகக்கூடும். தாழ்வு பகுதி, தாழ்வு மண்டலம் போன்ற அமைப்புகளால் அதிக மழை பெய்யக் கூடும். இவ்வாறு உருவாக்கக்கூடிய புயல்கள் வட தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கரையை கடப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளன.

கேள்வி: புயல் பாதிப்பு இருக்குமா?

பதில்: இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 20-ம் தேதிக்குப் பிறகு, வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குகிறது. டிசம்பர் 31-ம் தேதிக்குள்ளான இடைப்பட்ட நாட்களில் 5 முதல் 6 சுற்று மழை பெய்யும். இவை அனைத்தும் புயலாக இல்லாமல் தாழ்வு பகுதி, தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி போன்ற அமைப்புகளால் மழையை தரும்.

மேலும், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் இரண்டு புயல் உருவாவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளன. இந்த புயல்கள் காற்றினால் ஏற்படும் பாதிப்பை விட, மழை பொழிவை அதிகம் தரக்கூடிய புயல்களாக இருக்கும்.

தமிழ்நாட்டில் 2020-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு உருவாகிய, நிவர், மான்டஸ், ஃபெஞ்சல் உள்ளிட்ட அனைத்து புயல்களும் குறைந்த நேரங்களில் அதிகப்படியான மழையை தரக் கூடியதாக இருந்தன. இது போன்ற புயலே இந்த ஆண்டும் உருவாகி பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

கேள்வி: தென் தமிழகத்தில் புயலின் தாக்கம் இருக்குமா?

பதில்: ஒட்டுமொத்தமாக இந்த ஆண்டு புயலின் தாக்கம் தென் தமிழகத்தில் இருக்காது. மாறாக தெற்கு ஆந்திரா முதல் நாகப்பட்டினம் வரையிலான இடைப்பட்ட பகுதிகளில், புயலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்.

அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டைப் பொருத்தவரை சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, புதுச்சேரி, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் புயல் உருவாகக் கூடும். மேலும், இப்பகுதிகள் இயல்புக்கு அதிகமான மழையையும், குறுகிய காலங்களில் அதீத கனமழையும் எதிர் கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும்.

கேள்வி: மேகவெடிப்புக்கு வாய்ப்பு உள்ளதா?

பதில்: பொதுவாக 20 செ.மீ பரப்பளவில், ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளாக 10 செ.மீ-க்கும் அதிகமான மழை பெய்தால், அதை மேகவெடிப்பு என்று வகைப்படுத்தலாம். குறிப்பாக மேக வெடிப்புகள், வடமாநிலங்களின் மலை பிரதேசங்கள் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. காற்று குவிதல், காற்று முறிவு, இரு வேறு காற்று சுழற்சிகள் இணைவது போன்ற பல்வேறு வானிலை காரணங்களால் மேக வெடிப்பு உருவாகிறது.

அந்த வகையில், வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக மழைப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், மேக வெடிப்புக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு. ஆனால், குறுகிய காலத்தில் தீவிர கனமழை எதிர்பார்க்கலாம்.

கேள்வி: உள் மாவட்டங்களில் குறுகிய நேரத்தில் அதீத கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதா?

பதில்: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, தென்மேற்கு பருவக்காற்று வலுவிழந்து, வட கிழக்கு பருவக்காற்று வலு பெறுவதற்கு இடைப்பட்ட காலங்களில் வளிமண்டலத்தில் காற்றின் போக்கில் வேகமா மாறுபாடு ஏற்படும்.

இதனால் அடுத்து வரக்கூடிய மூன்று முதல் நான்கு வாரங்களில் உள் மாவட்டங்களான கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி, திருப்பூர், திண்டுக்கல், மதுரை போன்ற மாவட்டங்களில் பகலில் வெயிலும், மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் குறுகிய நேரத்தில் அதாவது 1 மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே 5 முதல் 10 செ.மீ வரை மழையும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.

பருவமழை காலங்களில் தாழ்வு பகுதி, தாழ்வு மண்டலங்களால் கடலோர மாவட்டங்களில் குறுகிய காலத்தில் அதீத மழைப்பொழிவு இருக்கும். மேலும், இவை கரையை கடந்து உட்புற பகுதிக்கு செல்லும்போது, உள்மாவட்டங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Last Updated : September 25, 2025 at 3:06 PM IST

