திண்டுக்கல்: தமிழ்நாட்டில் வால்மார்ட் வராமல் தடுத்தவர் ஜெயலலிதா எனவும், ஆனால் இப்போது உலக மயமாக்கல் என்ற பெயரில் டி-மார்ட் வந்துகொண்டிருப்பதால் அதை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தவுள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
தொழில் வர்த்தகர் சங்கத்தின் 21ஆம் ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்ட தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்கிரமராஜா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, “தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதுமே சாமானிய வணிகர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். ஆன்லைன் வர்த்தகம் மற்றும் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளின் அத்துமீறல்களிலிருந்து சிறு வியாபாரிகளை காக்க, தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கம் பெரும் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, வரும் 30 ஆம் தேதி திருச்சியில் ஒரு லட்சம் சதுர அடியில் அமைக்கப்படவுள்ள டி-மார்ட் கட்டடத்திற்கு எதிராக முற்றுகை போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
இதன் போராட்டம் ஒரு தொடக்கம்தான். மத்திய, மாநில அரசுகள் சிறு வணிகர்களை காப்பாற்ற சட்டம் இயற்றவில்லை என்றால் 5 ஆண்டுகளில் அவர்கள் காணாமல் போய்விடுவார்கள். அதேபோல் வணிகர்களுக்கு கடைவிடுபவர்களின் வாழ்வாதாரமும், பல லட்சம் தொழிலாளிகள் வேலை வாய்ப்பின்றியும் தவிக்க நேரிடும்.
சமீப காலமாக சிகரெட், பீடி வியாபாரிகளை விசாரணை என்ற பெயரில் காவல்துறையினர் அழைத்துச் செல்கின்றனர். அவர்கள்மீது வழக்கு பதிவு, கடைக்கு சீல் வைப்பு போன்ற நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படுகிறது. வணிகர் சங்க வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, சென்னை மாநகர ஆணையர் இதனை தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். பள்ளி, கல்லூரி அருகே 100 மீட்டர் சுற்றுவட்டாரத்தில் யாரும் போதை வஸ்துக்கள் விற்பனை செய்யக்கூடாது என்பதில் வணிகர் சங்கம் உறுதியாக இருக்கிறது.
திண்டுக்கல்லில் குப்பை வரி, தொழில் வரி, கட்டட வரி போன்ற பலதரப்பட்ட வரிகள் போடப்பட்டு, கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்படும் என மிரட்டல்கள் வருவதாக செய்திகள் வெளிவருகின்றன. இதற்கு தீர்வுகாண வேண்டும்” என்றார்.
அவரிடம், தமிழக அரசே டிமார்ட் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு லைசென்ஸ் கொடுத்து வருவது குறித்து கேட்டதற்கு, “இங்கு டிமார்ட் நிறுவுவதை உலகமயமாக்கல் என்கிறார்கள். ஆனால் வால்மார்ட் வந்தபோது வணிகர் சங்கம் போராட்டம் நடத்தியது. உடனே அதை ஏற்று வால்மார்ட்டை தடுத்து நிறுத்தினார் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா. இப்போதும் கேரளாவில் டிமார்ட் திறக்க முடியாது. அதேபோல் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த எந்தவொரு மாலுக்கும் அங்கு அனுமதி கிடையாது. ஏனென்றால் கேரளா அவர்களுடைய வியாபாரிகளை பாதுகாக்கின்றது.
தமிழகத்தில் 35 லட்சம் வியாபாரிகளின் குடும்பங்கள் உள்ளன. ஒரு கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். வாக்குகள் சிதறாமல் வரவேண்டும் என்றால் தமிழக அரசு எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். இதுகுறித்து தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். திருச்சி போராட்டத்திற்குப் பிறகு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாகும்” என்றார்.
டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பு குறித்து கேட்டதற்கு, “அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பு என்பது பாதிப்புதான். தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பு சார்பாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு கண்டனத்தை தெரிவிக்கிறோம். அவர் சிறுபிள்ளை விளையாடுவது போன்று விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார். உலகம் முழுவதும் தற்போது வர்த்தக போர் நடந்து கொண்டிருப்பதை அமெரிக்கா கையில் எடுத்துக்கொண்டு இந்தியாவை மிரட்டிக் கொண்டிருக்கிறது.
இதனாலேயே தமிழ்நாடு வர்த்தக சங்க பேரமைப்பு, உள்நாட்டு பொருள்களை வாங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கிறது. இங்குள்ள 80% வியாபாரிகள் வட்டிக்கு பணம் பெற்று கடை நடத்தி வருகின்றனர். வியாபாரிகளை பாதுகாக்க அரசு தவறினால் ஒட்டுமொத்த வாழ்வாதாரமும் சீரழிந்து விடும்” என்று விக்கிரமராஜா கூறினார்.
