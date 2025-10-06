ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் மராட்டியர்களுக்கு ஒரு ஏக்கர் நிலம் - அரசிடம் கோரிக்கை வைத்த அமைச்சர்!

மராத்தி மக்கள் வேறு; தஞ்சாவூரில் வாழும் மக்கள் வேறு என்றெல்லாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது என அமைச்சர் கோவி.செழியன் பேசினார்.

தமிழ்நாடு மராட்டா சங்கத்தின் வெள்ளிவிழா கொண்டாட்டம்
தமிழ்நாடு மராட்டா சங்கத்தின் வெள்ளிவிழா கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 12:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: தமிழ்நாடு அரசு ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை ஒதுக்கீடு செய்து தந்தால், மகாராஷ்டிரா மாநில அரசின் சொந்த செலவில் ‘மகாராஷ்டிர பவன்’ கட்டித் தரப்படும் என அம்மாநில தொழில்த்துறை அமைச்சர் உதய் சாமந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் தஞ்சை மண்ணில் மராத்தியர்கள் பலரும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்கள் 17-ஆம் நூற்றாண்டு சமயத்தில், சத்ரபதி சிவாஜியின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் வெங்கோஜி என்பவரால் ஆட்சி சமயத்தில் இங்கு குடிபெயர்ந்தவர்கள் ஆவர். இதற்கு மராட்டிய மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட தஞ்சை அரண்மனை சான்றாக அமைந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில், தஞ்சை அரண்மனை வளாகத்தில் உள்ள சங்கீத மகாலில், தமிழ்நாடு மராட்டா சங்கத்தின் சார்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வெள்ளி விழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவை தமிழ்நாடு உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் குத்துவிளக்கேற்றித் தொடங்கி வைத்தார்.

தொடர்ந்து அமைச்சர் கோவி.செழியனும், உதய் சாமந்த்தும் இணைந்து மராட்டா சங்கத்தின் வெள்ளி விழா இலச்சினையை வெளியிட்டு சிறப்பித்தனர்.

பின்னர் நிகழ்வில் பேசிய அமைச்சர் செழியன், "மராத்தி மக்கள் வேறு; தஞ்சாவூரில் வாழும் மக்கள் வேறு என்றெல்லாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு நம்மிடையே ஒற்றுமையை வளர்க்கும் நபராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திகழ்கிறார்.

பல நூற்றாண்டுகளாக தஞ்சை மண்ணிற்கு பெருமை சேர்க்கும் தஞ்சை அரண்மனையை பல கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருந்து பார்த்து செல்லும் சூழல் இருந்தது. இதை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாற்றி அமைத்துள்ளார். தற்போது சாதாரண ஏழை, எளிய பாமரனும் விழா கொண்டாடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

மத ஒற்றுமைக்கு தமிழ்நாடு முன்னுதாரணமாகத் திகழ்கிறது. அதை முதலமைச்சர் கட்டிக்காத்து வருகிறார்,” என்று கூறி தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.

அவருக்கு அடுத்தபடியாக மகாராஷ்டிர மாநில தொழில் துறை மற்றும் மராத்தி மொழி அமைச்சர் உதய் சாமந்த் பேசினார்.

இதையும் படிங்க: எம்.எஸ்.தோனி குளோபல் பள்ளியை சென்னையில் திறந்து வைத்த அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்!

அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் மாநில அரசு ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை ஒதுக்கீடு செய்தால், மராட்டிய மக்களுக்காக மகாராஷ்டிரா அரசின் செலவில் 'மகாராஷ்டிர பவன்' கட்டித்தரப்படும் என்று அமைச்சர் கோவி.செழியன் முன்னிலையில் கோரிக்கை வைத்தார்.

இவ்விழாவில் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பா.பிரியங்கா பங்கஜம், மகாராஷ்டிர மாநில சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சுகாஷ் பாபர், தமிழ்நாடு மராட்டா சங்கத்துக்கான மகாராஷ்டிர பிரதிநிதி கரண் சம்பாஜி ராவ், தஞ்சாவூர் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் டி.கே.ஜி. நீலமேகம், மேயர் இராமநாதன், துணை மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER GOVI CHEZHIYAN EVENTதமிழ்நாடு மராட்டி சங்கம்THANJAVUR PALACEMARATIS IN TANJORETAMIL NADU MARATI ASSOCIATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.