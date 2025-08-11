ETV Bharat / state

ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமா? ஜனநாயகத்தை கேலிகூத்து ஆக்குகிறார்கள்: அப்பாவு காட்டம்! - APPAVU ABOUT ELECTION ALLEGATIONS

மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கை குலதொழிலை ஆதரித்து, குழந்தை தொழிலாளர்களை உருவாக்க நினைக்கிறது என தமிழக பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு பேட்டி
தமிழக பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 5:23 PM IST

திருநெல்வேலி: தேர்தல் முறைகேடு குறித்து பேசியதற்கு ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க, பிரதமர் ஒன்றும் நாட்டின் அரசர் அல்ல. ஜனநாயகத்தை கேலி கூத்தாக்குறீர்கள் என தமிழக பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு கூறுயுள்ளார்.

’போதைப் பொருட்கள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம்’ என்ற நோக்கில் மாநில அளவிலான பெருந்திரள் உறுதியேற்பு நிகழ்ச்சி இன்று பாளையங்கோட்டை நேருஜி கலையரங்கில் நடைபெற்றது. இதில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி மூலமாக கலந்து கொண்டார். அப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் உறுதிமொழி வாசிக்க, அவரை பின் தொடர்ந்து பள்ளி, கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் உறுதி மொழியை எடுத்துக் கொண்டனர்.

போதைப் பொருட்கள் பயன்பாடுக்கு எதிரான உறுதிமொழி
போதைப் பொருட்கள் பயன்பாடுக்கு எதிரான உறுதிமொழி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு, மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர். தொடர்ந்து நடப்பாண்டில் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பணியை சிறப்பாக செய்த மாணவர்களுக்கு பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு விருது வழங்கி பாராட்டினார்.

நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் தேர்தல் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக ராகுல் காந்தி கூறுவது குறித்து கேட்டதற்கு, “தேர்தல் நாளன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு மேலாக ஏழு முதல் 10 சதவீத வாக்குகள் கூடுதலாக பதிவாகிறது. இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பினால் தேர்தல் ஆணையம் முறையாக பதில் சொல்வதில்லை.

சபாநாயகர் அப்பாவு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியை தேர்தல் ஆணையம் மன்னிப்பு கேட்க சொல்கிறது. இந்த ஜனநாயக நாட்டில் தேர்தல், வாக்கு குறித்து பேசுவதற்கு அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் இது மன்னர் ஆட்சிபோல், பிரதமர் அரசர்போல் ராகுல் காந்தியை ஏன் மன்னிப்பு கேட்க சொல்ல வேண்டும். இந்தியாவில் தேர்தல் முறைகேடாக நடந்திருந்தால் அது ஜனநாயகத்தை சீர்குலைக்கும் செயல்.

மாநில கல்விக் கொள்கை

சாமானியரும் கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலேயே மாநில கல்விக் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அண்ணா காலத்திலேயே போராடி இருமொழிக் கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அதுவே தொடர்ந்து பின்பற்றப்படும். பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு, அரையாண்டு, இறுதித் தேர்வுகள் உண்டு ஆனால், பொது தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு புதிய கல்விக் கொள்கைபடி பார்த்தால் மூன்றாம் வகுப்பு, ஐந்தாம் வகுப்பு மற்றும் எட்டாம் வகுப்பில் பொதுத்தேர்வு உள்ளது. அதில் தோல்வி அடையும் மாணவர்கள் குலதொழிலுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும்." என்று அப்பாவு கூறினார்.

"எங்க ஏரியா உள்ள வராத"... வனப்பகுதிக்குள் செல்ல முயன்றவரை துரத்தி துரத்தி தாக்கிய காட்டு யானை

சிறப்பு கட்டுரைகள்

